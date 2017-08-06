微信支付全线接入香港7-Eleven 下半年将加大香港本地服务

日前，香港7-Eleven便利店与微信支付展开全面合作，全港900多家门店同时上线微信支付，内地游客赴港可通过微信支付使用人民币消费。下半年，微信支付将针对香港本地用户推出更多移动支付服务。
目前，7-Eleven门店遍布香港门店各个角落，从8月11日开始，内地游客赴港可以随时到7-Eleven通过微信支付使用人民币消费，商家自动结算港币，免去了货币兑换、充值八达通、找零等一系列烦恼。
内地旅客李小姐称，“来香港很多地方只能付现金，要找一堆零钱和硬币，太麻烦，现在在7-Eleven可以直接用微信支付，港币自动结算成人民币，方便多了。”
据了解，在8月9日至9月5日期间，内地游客前往香港任意一家7-Eleven门店，使用微信支付消费满30元人民币即可享受立减10元人民币的优惠。
此前，微信支付就已覆盖了香港主流的大型商场及连锁品牌，其中包括海洋公园、莎莎、卓悦、周大福、六福珠宝、英皇珠宝钟表、奇华饼家、百老汇等品牌连锁店。微信支付金融团队表示，会加大跨境业务在香港的投入，不断升级商业服务能力，进一步协助香港商家更好地服务访港的内地旅客，为香港零售等行业增加动力。
香港中环一家周大福的客户经理表示，目前很多内地游客在店里都会选择人民币电子支付方式消费，电子支付有时会有些优惠。
在内地读书的香港居民陈小姐告诉记者，在内地手机支付非常便利，香港目前还没有内地移动支付应用多，回到香港很多时候找零钱感觉很不方便，出租车也不能使用八达通，期待未来香港能有更多的移动支付应用。
据了解，腾讯已经为香港本地用户推出了微信香港钱包。在微信香港钱包上，用户可绑定全香港的大新银行和中信银行（国际）银行账户，及香港地区发行的Visa、Mastercard信用卡，使用港币支付、港币转账、收发利是等功能。下半年，微信香港钱包将接入更多银行、支持绑定更多银行账户，重点拓展线下商户和支付场景。针对不同规模的商户，推出刷卡支付、面对面收款等支付功能，为香港用户带来便捷的移动支付服务。
微信支付金融团队介绍，香港钱包与大陆微信钱包目前相互独立，资金互不相通，但用户可在微信钱包自由切换钱包地区。（新华社）
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