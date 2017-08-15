台北8月15日电，15日下午4时50分许，台北市民王先生的家中，突然停电了。
王先生家住台北信义区一处高档住宅楼，入住以来从来没有发生过断电事件。断电后，大厦的备用电源开始起作用，空调维持运行，家里有一个电源还可以充电。
没多久，空调不再制冷。36度的台北没有冷气，暑热难耐，王先生不得不离开房间，但他发现，大厦的三部电梯全部停运，他不得不从14层步行下楼。
在楼梯间，王先生遇到了惊慌失措的邻居们：他们有的要去幼儿园接孩子，不得不走下来，有的家住23楼，也受不了屋里的闷热而下楼来……大厦管理人员安抚着住客，给每人发了一瓶矿泉水。更多的人盯着手机屏幕，看着上面跳出来的即时新闻：全台大停电，台北信义区、内湖区，桃园，南投，新北，云林，高雄……
这是一次毫无预警的停电。被台风刮倒的民营和平电厂输电塔日前抢修成功并联，15日清晨电厂的1号机组又发生破管意外停摆。但台电表示，下午会有85.7万千瓦加入备转容量，供电状况可维持在“供电警戒”的桔灯。
记者在信义区繁华的购物中心新光三越遇到王先生时，王先生正和许多人一起，聚集在商圈。因为无处可去，王先生选择了商场，但是这里也遭遇了停电，新光三越A8楼和对面的微风广场没有了往日的灯光璀璨，黑漆漆的大楼门口紧闭，工作人员在门口挥舞着荧光棒，大声地告诉人们：“停电了，请不要进去。”
过了大概一个小时，电来了，购物大楼恢复了以往的灯火通明。新光三越地下二楼的“添好运”餐厅工作人员告诉记者，停了一个多小时的电，虽然他们不知道什么原因，不过依然在准备晚餐，准备来电后的工作。
信义区还有的整条街道都断电了。家住永春里的苏小姐抱怨说，本来想出门买瓶水喝，结果“一整条街道都黑乎乎的”。
停电考验了台北晚高峰的交通。台北多个地区的交通灯没有了信号，道路比往常拥堵许多，不时有救护车鸣笛闪过。记者在出租车上听到，交通电台不停地发布台北最详细的交通信息，包括一个又一个拥堵地段的名字。
这次猝不及防的停电还让许多人被困在了电梯里，台北接到逾百通被困电梯的求援电话，还有255人被困在台北著名的观光景点猫空缆车10多分钟。幸运的是，没有传出人员受伤的消息。
晚上6时30分，台湾经济主管部门举行记者会表示，当天下午的全台大停电，原因是“中油”工作人员操作气阀失误导致大潭电厂6部机组跳脱所致。这次事故造成17个县市、688万用户停电。
台电大潭电厂是北台湾最重要发电机组，现有6部燃气机组的装置容量发电438.4万千瓦。台经济主管部门表示，争取在2-3小时内全面恢复供电。
根据台电官网各机组发电信息，因“中油”人员操作气阀失误，导致供应大潭电厂6部机组的天然燃气供应中断约2分钟，已立即重新开启，燃气恢复供应，但大潭机组需要一段时间才能恢复供电。
因为这次大停电，台经济主管部门负责人口头请辞并已获准。
大停电引起民怨沸腾。中国国民党当天晚间发布新闻稿，要求台当局领导人向民众道歉，调查事故真相、严加究责，并对未来稳定供电计划提出具体保证措施。（新华社）
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