非洲期盼更多中国游客到访

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴机场正在进行大规模扩建，以迎接更多游客。在脚手架上可以看到一幅巨大的广告牌，上面用英语写着“欢迎来到埃塞俄比亚'还有一些汉字作为装饰。左右两边还挂着写有汉字的横幅。除了希望进一步吸引中国的强劲投资外，非洲各国政府还期盼着更多中国游客的到来。根据联合国世界旅游组织的数据，2016年中国大陆游客赴境外旅游人数达到1.35亿人次，消费总额超过2610亿美元。
非洲各国将这些数字视为一个吸引中国游客来访、创造更多就业和推动经济发展的绝佳机会。为了进一步满足中国游客的要求，为他们提供更多具有吸引力的优惠和服务，今年4月，世界旅游组织曾与埃塞俄比亚文化和旅游部在亚的斯亚贝巴共同主办了中国出境旅游高级别会议，来自非洲国家的21位旅游部长和几十名专家等出席了会议。会议围绕中国出境旅游市场机遇与挑战展开了探讨交流。2015年，前往非洲旅游的亚太地区游客达230万人次，占当年非洲总游客数量的4%。
目前非洲旅游业面临的挑战包括尽快针对旅游项目采取可持续标准，同时要在签证、国家间多目的地项目、航空对接和语言服务等领域取得更有效的成果。
中国旅游企业代表白雪(音)在4月的研讨会上表示：“中国人有钱也有闲出国旅游，但语言是一个很大的问题。每个目的地都需要安排当地的导游。非洲是一片资源非常丰富的大陆，在中国的假期开始后，有望接待数以百万计的中国游客。”在寻求满足亚洲游客需求的过程中，一大关键问题是，如何为中国游客定制区别于其他国家游客的个性化服务。除了拥有不一样的体验、了解当地历史文化、观赏野生动物和独一无二的景致外，还有一些更能满足中国游客的特定因素。对赴美旅游的中国游客特点进行过深入研究的专家斯蒂芬•里彻在研讨会上表示，对中国游客来说要让他们感觉到舒适，尽量说他们听得懂的语言，准备一些中式的食物，房间里能喝上热茶，用双床代替大床”。
“中国游客另一个较为突出的特点是在购物时喜欢买名牌，而在非洲，这种偏好可能会转移到购买古董上。”里彻指出。目前中囯游客的大致形象是与互联网紧密联系、收入不低、拥有大学学历的城市人。根据世界旅游组织的数据，中国出境游客中有约60%是年轻人，但出生在上世纪四五十年代的人群也构成了一股重要力量。
埃塞俄比亚已经开始着手推动旅游业的发展，尤其是针对中国游客的项目，以助推经济发展。埃塞俄比亚多数公立和私立大学目前都提供中文学习课程。该国文化和旅游部长希鲁特•沃尔德马里亚姆表示，目前每周有28个航班往返于中国和埃塞俄比亚，但中国游客对与非洲仍缺乏了解，将其视为“一个国家”,一个“大家庭”。
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