日本推进“军民融合”：以防尖端技术被中美买走

日本《东京新闻》8月15日发表题为《防卫省欲将中小企业技术转为军用》的报道称，据防卫省内部文件称，防卫省已经开始调查中小企业有没有可用于自卫队装备的技术。日本的装备采购此前依赖防卫产业的大型企业，但现在开始着眼于开发防护服用纤维等中小企业的技术，扩大民用转军用的范围。通过将尖端技术运用于国内的防卫领域，还可以阻止相关技术被卖给或流入美国、中国等国。但另一方面，也有人担心产业与防卫的联系过于密切将引发各种问题。
美国国防部已经着手调查日本企业的技术，日美正在加速推进民间技术用于军事领域的“军民融合”。
调查的对象是尚未成为大型防卫企业分包商的中小企业。内部文件称，防卫省于2016年12月在东京面向中小企业举行了产品展示会。参加企业通过经济产业省招募，来自纤维、精密加工等领域的十家企业参加了展示会。防卫省装备采购负责人、自卫队陆上幕僚监部、航空幕僚监部相关人士也出席了展示会。
防卫省方面就可用于防护服的高耐用性纤维、3D打印机等听取了建议。内部报告就举行展示会的目的称，“发掘与防卫产业没有关联、拥有高技术的企业，创造让它们参与防卫事业的机会”。
防卫省在接受采访时表示，“防卫省认识到，推进与拥有优秀技术的中小企业合作，对于提高高端装备和防卫产业的活力极其重要”。
防卫省开始调查中小企业的尖端技术。其目的在于通过垄断开发可用于自卫队装备的国内技术，避免让日本的技术流入到对军事转用非常感兴趣的美国、中国和俄罗斯等国。不过，对于防卫省的积极姿态，民间的研究人员则担忧企业被卷入军事研究当中。
防卫省在去年12月举行的“可用于自卫队装备的民间技术展示会”上，听取了某中小企业关于超感光度相机的介绍。内部报告罗列了具体的使用方法，比如“可夜间拍照”以及“建议用于基地警备、舰船搭载等”。
一名防卫企业相关人士满怀期待地表示，“可能一个意想不到的技术就能使装备水平飞跃提升”。在国外，人工智能和无人机等民间企业开发的技术越来越多地被吸收为军事技术。如果能够早日在国内实用化，日本的技术就不会被其他国家夺走，从而能够确保军事优势。
不过，企业和研究人员中有不少人对与防卫省建立关系持否定意见。防卫省就展示会称，“是否参加由各公司自行判断”，但担忧民间技术被转用于军事的资深研究员表示，“今后如果防卫省提出合作要求，能否拒绝都是个问题”。
同志社大学研究生院教授村山裕三说：“可用于军事的民间技术在全世界的研究已经很深入，全球竞争非常激烈。日本的技术如果放任不管，可能会被他国夺走或者恶用。但民间技术的利用不应用于攻击型武器，而应重点用于反恐等保卫国家和社会的领域。”
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