伊朗军方不断向美示威 无人机抵近美航母舰载机

外媒称，美国官员8月14日说，伊朗一架没有亮灯的无人机抵近在海湾地区执行任务的美国飞机，说这是一个“不安全和不专业”的插曲。
据法新社8月14日报道，美国海军发言人伊恩·麦康瑙希在新闻稿中说，8月14日夜间，伊朗一架“QOM-1”无人机逼近美国飞机1000英尺（约合300米）范围内。这架美国飞机是正在公海上活动的“尼米兹”号航空母舰的舰载机。
他说：“虽然我们反复通过无线电呼叫，尝试建立通信，并保持信号清晰，但是‘QOM-1’的控制台没有应答，并且（无人机）几次抵近“尼米兹”号航母群冲向美国飞机，在此过程中不使用任何航行灯。”
麦康瑙希还说，夜间不使用标准化的、国际规定的航行灯“会酿成存在碰撞可能的危险情势”，不符合国际海事惯例和国际海洋法。
据路透社8月15日报道，伊朗伊斯兰革命卫队驳斥了美国的批评，称它有权利在该地区执行巡航任务，美国此前批评说一架伊朗无人机在波斯湾不安全地逼近一艘美国航母。
伊朗革命卫队8月14日深夜发表一项声明称：“它（无人机）每天在伊朗的防空识别区执行巡航任务，这是符合现有规定的。”
声明还说：“革命卫队的无人机装备了标准的导航系统，而且由专业人员操控。”
报道称，伊朗革命卫队指责美国没有“可靠的识别和侦察系统”。
另据法新社8月15日报道，伊朗总统鲁哈尼8月15日警告说，如果美国不断出台制裁措施，伊朗可以在几小时内废弃2015年达成的核协议。
在对议会的演讲中，他还严厉抨击美国总统特朗普，说特朗普的行为向全世界表明，华盛顿“不是一个好伙伴”。
报道称，由于德黑兰进行导弹试验和打击，华盛顿出台新的制裁措施，双方都指责对方违反协议精神，核协议承受越来越大的压力。
鲁哈尼警告说，如果华盛顿继续这样做，伊朗随时准备退出这份协议。根据该协议，国际社会撤销对伊朗的大部分制裁，换取对伊朗发展核计划进行限制。
鲁哈尼在这次电视播送的讲话中说：“先前那些制裁和高压政策均告失败的经历促使美国前政府诉诸谈判。”
他说：“如果他们还想重温那种滋味，我们肯定以更加强硬的姿态恢复以前的立场，这个时间会很短，不需要几周或几月，而是几小时和几天的概念。”
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