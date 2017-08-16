森林城市40%合约授予马来西亚公司 助力当地经济

新报称，中国开发商碧桂园说，位于柔佛州的森林城市项目第二阶段有超过40%的合约授予了马来西亚公司，驳斥了对该项目没有帮助当地企业和当地人的批评。
据新加坡《海峡时报》8月8日报道，碧桂园还否认了公司的收入主要依赖于住宅销售的观点。
森林城市负责人于润泽说，在2015年初至2016年12月47亿元人民币的资本开支中，大约20亿元（42.55%）是用于支付当地咨询公司的服务费以及在当地购买建筑材料。
报道称，今年，该开发商将再花费50亿元的资本开支，用于建设杰克·尼克劳斯设计的高尔夫球场、另一家酒店和新的基础设施项目，以及一家生产待安装混凝土结构——例如楼梯、横梁和墙——的工厂。
于润泽对《星报财经》说：“水泥、沙和其他原材料都是在当地购买，并没有从中国进口。”
他说，碧桂园还聘请了当地的咨询机构，例如律师事务所、规划设计所和建筑设计所。
于说：“有关森林城市没有让马来西亚以及当地人获益的说法不符合实情。”
他说，森林城市不仅仅是销售住宅，这个项目的目的是建设整个城市，拥有服务设施和娱乐设施，以建设一个新的目的地。
他说，马来西亚森林城市项目的许多安排都是“前所未有的”，正因为如此，这个项目令人激动。
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