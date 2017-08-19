不丹反感印度阻挠中不交往

美国《纽约时报》网站8月16日发表题为《处于中印对峙夹缝中的不丹屏住呼吸》的文章称，印度称它在中印对峙中是在代表不丹行事，但它的干预行为在不丹并没有得到多少感激。相反，不丹人对印度在该国影响力的日益反感。
文章称，印度在不丹王国的主要驻军营地距离中印争议边界只有13英里（约合21公里）。那里有一所训练学院、一家军队医院和一个高尔夫球场——全都是印度长期保护这个喜马拉雅山区小国的证明。
文章称，中国和印度——世界上人口最多的两个国家——因为边界争端而吵得越来越凶，令人想起了1962年两国在全世界关注古巴导弹危机时的流血冲突。不丹被夹在这两个对手之间。这个80万人口的山区国家带有神秘的色彩，它的前国王提出了“国民幸福总值”作为衡量一个国家福祉的标准。
文章称，印度称它在中印对峙中是在代表不丹行事。但它的干预行为在不丹并没有得到多少感激。相反，许多不丹人认为印度的保护性怀抱已经变得令人窒息。
文章称，数十年来，不丹所选择的是印度。但最近的对峙引发了不丹人对印度在该国影响力的日益反感。具体而言，许多不丹人怀疑，印度试图阻挠不丹与中国建立外交关系和扩大贸易的努力，担心两国建立友好关系会使它失去不丹所提供的战略缓冲区。不丹工商会主席旺查·桑吉是对印度干预行为提出最强烈批评的人士之一。他说：“不丹对自己的主权拥有绝对的权利；这才是问题的关键。我们有权按照自己想要的方式生活，建立我们想要建立的外交关系。”
文章称，中印争议地区之所以具有重要战略意义，是因为它通向一个连接印度中部地区与东北部的狭窄山谷。但当印度6月派兵越过边界时，它似乎并不是应不丹的要求。到目前为止，不丹军队并没有卷入这场对峙，不丹官方电视台甚至是独立媒体也跟政府一样，几乎只字未提这场冲突。
文章称，在去年于北京举行的最近一轮边界谈判后，不丹和中国似乎已经接近达成共识，然而现在，新一轮谈判似乎前途未卜。
文章称，自从1949年与印度签署友好条约以来，不丹的防御几乎完全依靠印度。但在几乎完全向南倾斜了几十年后，不丹已经开始将目光投向北面的中国。2012年，中不政府首脑在巴西里约热内卢进行了会晤。之后不久，印度就切断了对不丹的食用油和煤油援助，此举被普遍视为报复行为，而不丹执政党也输掉了接下来的选举。
文章称，经济利益是与中国加强关系的吸引力之一。除了穿梭贸易之外，旅游业是不丹最大的产业之一。印度人可以免签前往不丹，而中国人去不丹度假则必须每天最低消费250美元。不过，来自中国的游客数量还是在去年首次超过了除印度之外的任何一个国家。
在不丹经营一家旅行社的佩马·塔希手下有8名会说普通话的导游，他抱怨中国和不丹之间没有直达航班，并怀疑印度一直在设法阻挠两国正式建交和开通直飞航线。
他说：“我们努力保护老大哥的利益，但他们觉得，如果我们向北靠拢，就不会再那么依赖他们。”
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