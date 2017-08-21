世界主要银行不良行为代价惨重 英媒：五年账单高达2640亿英镑

英媒称，新研究显示，在截至2016年的五年中，20家世界最大银行因罚款、法律账单以及赔偿受到不公对待的客户而总共支出了2640亿英镑（约合3415亿美元）。这项新研究对这些金融服务业主要参与者为让人们对该行业重拾信心而付出的努力提出了质疑。
据英国《卫报》网站8月14日报道，上述数据的收集者英国CCP研究基金会是为数不多的对银行“行为成本”进行分析的机构之一。
这份研究报告称，数据显示，在全球金融危机爆发后的十年中，不良行为的影响继续笼罩银行业。
这项最新分析显示，2016年，这些接受调查的银行的预留资金总额突破286亿英镑，高于前一年。这笔资金在2014年达到峰值，为630亿英镑。
该基金会的研究负责人克里斯·斯蒂尔斯在这份最新报告中写道：“居高不下的行为成本预留金额令人担忧。”
他写道：“这些预留资金是否会在2017年（或晚些时候）变为实际支出，以及这将对总的行为成本水平带来何种影响，这仍有待观察。”
行为成本最高的五家银行中有两家英国银行：苏格兰皇家银行和劳埃德银行。
苏格兰皇家银行预留额外资金主要是为了支付与美国司法部即将对其进行的处罚有关的罚款，起因是该行在金融危机前夕违规销售“有毒债券”。
劳埃德银行则为应对支付保护保险丑闻预留了逾170亿英镑。
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