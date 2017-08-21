欧元区经济迎来命运转折

自可圈可点的西班牙经济复苏开始已有四年。不过在当时，甚少有人注意到它。同样，也没有多少人意识到今年欧元区经济迎来命运的转折。英国共识经济预测公司称，直到去年12月，国际货币基金组织和欧盟委员会还预测欧元区的产量今年将增长1.5％，而独立经济学家普遍的预测是增长1.3％。
现在，普遍看法是今年将增长1.9％，花旗银行刚将他们的预测上调至2.2％，还暗示可能会根据最近的数据继续调高。欧元区的消费者信心处于自2001年以来的最高水平，投资者信心处于自2007年以来的最高水平。
经济复苏的趋势已传导至所有行业和国家：法国的商业信心已创下6年来最高点；意大利6月的工业产量增长了1.1％，打破了增长0.2％的预测；甚至希腊经济今年也可能增长0.7％。今年欧元区命运的转折背后有很多原因。一方面，它反映出全球经济前景正在逐渐向好，包括全球贸易的复苏。欧元区还得益于便宜的能源价格和非常低的利率。今年荷兰和法国的大选令支持欧盟的党派获胜之后，政治风险降低，信心得到提振。
据最近的“欧洲晴雨表”民调显示，民众对欧元区成员地位的支持率已上升至近13年来的最高点73％。尽管这些需求侧的要素很可能为欧元区的增长发挥了一定作用，但是许多经济学家可能低估了欧元区经济供给侧改善的作用，正如四年前他们低估西班牙一样。
2013年西班牙经济复苏的触发点——与差不多同时发生的爱尔兰经济复苏一样——是清理银行系统的果断行动。再加上对劳动力和产品市场实行雄心勃勃的重大改革，所有这些措施使资源被重新分配到经济中生产力更高的领域。同样地，在过去一年时间里，欧元区终于解决了意大利和葡萄牙遗留的银行业疲软问题。
现在，这两国的银行系统中资本化水平更好，随着不良贷款被重组、出售或者注销，不良贷款率也在下降。因此，根据欧洲中央银行的数据，欧元区银行贷款又一次开始呈现出稳健的增长态势。其他的结构性改变，包括意大利和法国的劳动力市场改革，也可以有助于解释就业市场出乎意料的迅猛复苏态势。的确，法国商业信息最近大幅度上升就反应出人们对法国总统埃马埃尔·马克龙今年将继续推进雄心勃勃的劳动市场改革的期望。
从西班牙和欧元区经济复苏中获取的经验是，把债务集中起来并不是消除人们对债务可持续性问题的担忧的唯一方法。在国家和欧元区层面优化欧元区的供给侧仍然有很多可做的，包括采取鼓励投资和跨国资本流动措施。这些不仅可以提振短期的增长，而且可以在不产生通货膨胀的情况下提高欧元区的增速，使欧洲中央银行暂停加息。最终，这可能是欧元区经济长期复苏的关键。
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