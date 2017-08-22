北美自贸协定首轮重谈落幕 三方承诺以“快节奏”继续磋商

法媒称，美国、加拿大和墨西哥三国20日结束了围绕更新北美自贸协定的首轮谈判。三方承诺以“快节奏”继续进行磋商，以便达成“富有雄心的成果”。
据法新社华盛顿8月20日报道，三方在联合公告中表示：“第一轮磋商中相关建议范围广、数量多，反映出三国达成富有雄心成果的意愿，这再次表明全球最大的自贸协定更新规则的重要性。”此处指的是1994年开始实施的北美自贸协定。
三国谈判代表16日起就在华盛顿开始磋商。他们提到审阅了“数十个不同的议题”，但并未提及获得了何种具体进展。
墨西哥首席谈判代表伊尔德方索·瓜哈尔多·比利亚雷亚尔16日就曾预言，最大的困难是找到各方能够相互谅解的领域，“这是一个很艰难的过程”。
美国谈判代表罗伯特·莱特希泽提到了很多谈判议题，如贸易平衡、就业条款、贸易纠纷等等，并强调指出谈判任务会“很艰巨”。
由于特朗普强调其经济政策要作为优先选项，北美自贸协定条款的更新因此变得难以绕过。华盛顿尤其希望解决对墨西哥的贸易平衡问题。
尽管工作量巨大，但三方20日仍表示进展迅速，会在两周内再次开启会谈。三方表示：“各国谈判代表将继续进行各自国内协商，也会在整个8月底为了让谈判文本取得进展而努力。9月1日至5日的第二轮谈判将在墨西哥举行。”
三方还表示，“谈判会继续以这种快节奏进行下去”，第三轮会谈9月底将在加拿大举行，10月将在美国进行第四轮会谈，其他的会谈目前预计在年底前举行。
贸易协定会谈之所以采用如此快速和不同寻常的节奏，主要因为明年墨西哥将进行总统选举和议会选举，美国也将进行国会选举。这两国的选举结果十分关键，因为新的自贸协定需要两国议会的批准。此外，还要考虑到美国国会授予政府更多谈判权的“快速道”法案会在明年到期，会否轻易授权延期很难保证。
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