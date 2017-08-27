新加坡全国动员为小贩找到电子支付方案

新加坡的小贩中心的小贩，还有邻里商店的小老板们，要如何使用电子支付，又不必安装繁琐的支付终端或者被收取昂贵的手续费，已经成为新加坡上至总理、下至企业家，都在寻找一个新的电子支付的方案。
日前，新加坡政府宣布，向全社会征集小额电子付费方案，适用于小贩中心、邻里商店、咖啡店。
新加坡国家环境局、建屋发展局、新加坡金融管理局与智慧国及数码政府署，日前联合发出信息征询书），邀请业界集思广益，提呈可支持小贩中心、建屋局旗下的咖啡店，以及邻里商店等接受小额付款的无现金交易方案。
根据征询书资料，当局希望业者所提出的方案适合且便于各个阶层的使用；所建议安装的机器经得起小贩中心与咖啡店内的高温环境等。
据报道，政府有意与业者密切合作，开发可让广大公众、商家与供应商等快速上手、安全且容易安装的电子付费方案，
此外，因为邻里商家进行的交易金额较小，当局要求方案是商家、摊贩等都负担得起的。
当局同时希望新方案无需安装过多新设施，降低商家的成本；方案也应采纳具持续性的商业模式，以便在无需商家与摊贩支付额外费用的情况下，鼓励消费者将电子付费视为首选付款方法。
新加坡政府招标网站GeBIZ已经列出了有关要求，新加坡企业可前往提呈方案，截止日期为9月15日。
根据毕马威会计事务所的一项调查，新加坡商场约七成交易以非现金方式进行，其余三成则以现金为主。小贩中心和邻里商店的交易方式则正好相反，七成交易以现金进行，只有三成使用电子付费。
新加坡总理李显龙上个星期在国庆群众大会上，专门谈及了新加坡的电子支付方案，并以中国为例子展开论述。李显龙的谈话引发新加坡社会的广泛反响。
李显龙过后也在社交媒体发帖谈及这个问题，引起企业家的回应。
新加坡知名的电子游戏技术公司雷蛇（Razer）的总裁陈民亮，在李显龙帖子跟帖说，他能够在18个月搞出一个系统在新加坡全国使用。
他写道：“我将能在18个月在全国推出一个电子支付系统，由新加坡人为新加坡人推出。”
于是，李显龙跟帖说：“谢谢民亮，给我项目建议书，我将认真研读。”
陈民亮过后在自己的Twitter页面上回应：“新加坡总理在Twitter上回应我的点子，你就可以确信他们打造智慧国是认真的。”
陈民亮过后表示，会在2周内提交方案。
此外，新加坡最热门的电商网站Carousell的总裁郭秀锐也跳出来说，他的公司很乐意也做一个。
新加坡目前的电子支付可谓百家争鸣。出了取款卡NETS可以支付外，各类信用卡和借记卡、闪付卡、易通卡、苹果支付、三星支付、安卓支付以及PayPal支付、微信支付、支付宝，不一而足。
但正是这种百家争鸣式的现象也导致了民众的无所适从。
另外电子支付需要商家使用各种读卡器，以及按比例缴费，也使得商家不愿采用电子收费。
因此，新加坡政府已经着手要简化这样的情况。
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