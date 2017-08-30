中国工商总局正评估对苹果涉垄断行为举报

据彭博社援引知情人士报道称，中国工商总局正评估对苹果公司涉嫌违反反垄断法规的举报。
据分析，此次评估可能与先前国内相关开发者和律师团队举报有关。有知情人士称，中国国家工商总局已经收到北京达晓律师事务所代表部分中国开发者的举报。
工商总局目前正在对举报内容进行评估，以确定是否对苹果公司涉嫌违法行为启动正式立案调查。该举报认为苹果公司在运营应用市场过程中，可能存在涉嫌滥用市场支配地位的行为。举报请求对苹果公司的行为进行立案调查。
苹果公司对此消息不愿置评，其之前声明中称，大部分从中国提交的App都可以在48小时或更短的时间内得到审核和通过，还表示App Store发布的指南对所有开发者等效视之。
8月7日，中国相关开发者和律师专家团队召开苹果应用市场反垄断集体行动说明会，认为苹果公司运营的应用商店App Store在长期运营中涉嫌违法、侵权并存在垄断行为，并在8月8日正式向两个反垄断的执法部门国家工商总局和国家发改委寄出举报函。
相关举报方律师事务所认为：苹果公司在运营App Store过程中可能存在涉嫌滥用市场支配地位和违反国家关于互联网信息服务、网络出版服务的法规、规章的行为，存在损害移动应用程序开发者、运营者、消费者的合法权益的可能。
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