国泰航空集团订购32架空客A321neo飞机

记者23日从空中客车中国公司获悉，国泰航空集团与空客签署谅解备忘录，订购32架空客A321neo单通道飞机。
空客中国公司表示，这些新飞机未来将交由国泰航空集团旗下的区域航空公司国泰港龙航空运营，执飞其总部香港至全亚洲多个目的地的航班。
空中客车公司民用飞机客户事务首席运营官雷义表示：“空客非常自豪被选中支持国泰港龙航空未来的单通道机队发展,这是A321neo获得的又一个市场认可。希望它将助力国泰港龙航空成为亚洲领先的区域航空公司。”
国泰航空行政总裁及国泰港龙航空主席何杲说：“拥有A321neo飞机后，我们将从显著提高的运营效率中获益，同时提升国泰港龙航空航线网络的容量，以覆盖更多的客户。”
“订购这32架非常环保的空客A321neo飞机将使我们能够在国泰港龙航空的航线网络中增加全新目的地，提升部分热门航线的航班班次并拓展我们的地区航线网络，为客户提供更多的旅行选择和便利。”何杲说。
据悉，全新的空客A321neo将会替换国泰港龙航空目前在役的15架A320和8架A321飞机，以满足该地区日益增长的客流。目前，国泰港龙航空的航线网络覆盖56个亚洲目的地，其中28个位于中国内地。
国泰港龙航空目前拥有由23架A320系列飞机和24架A330-300飞机组成的全空客机队。此外，它还运营着37架A330-300，由此成为亚太地区最大的A330运营商。
空客公司资料显示，A320系列飞机是全球畅销的单通道飞机，共有座位数涵盖100座至240座的四种细分机型。截至目前，A320系列飞机已经获得超过1.32万架订单，其中7700多架已经交付给全球约400家客户。
A321飞机是A320系列飞机中最大的家族成员，根据不同客舱布局，其最大载客量达240人，最远航程可达7400公里。（新华社）
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