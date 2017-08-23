中国“领跑”2017国际人工智能会议

2017国际人工智能联合会议正在澳大利亚第二大城市墨尔本举行，来自全球的2000多名人工智能专家围绕“全自主的人工智能系统”这一主题，探讨最新研发成果和方向。中国研究者、企业的参会规模和展示成就引发广泛关注。
据主办方介绍，国际人工智能联合会议是人工智能领域内最主要的学术会议之一，此次中国参会者数量接近参会总人数的四分之一，大会展示和交流的科研成果约有三分之一来自中国，超过了美国和欧洲的总和。除科研机构外，阿里巴巴、百度、腾讯等中国人工智能领域领军企业也组团参与了此次大会。
来自香港科技大学计算机科学与工程学系主任杨强教授当选国际人工智能联合会议理事会主席，这是该理事会1969年创办以来第一次由华人学者担任理事会主席。
本届大会主办方——皇家墨尔本理工大学计算机学院的人工智能专家宋正接受新华社记者专访时说：“香港科技大学杨强教授当选会议理事会主席，这是具有里程碑意义的事件，这表明中国在世界人工智能研发领域开始占据引领地位，在国际人工智能领域的发言权会大大增加。”
“中国在全球人工智能研发中的权重日益增大，如果不把中国放在重要位置，会严重影响人工智能的发展，这在全球人工智能领域已经是一个共识。”他说。
本次大会议程主席、西班牙国家研究委员会巴塞罗那校区人工智能研究所的卡尔·谢拉教授说：“人工智能这个领域的稳步发展得益于新理论的不断开发和应用的层层涌现，尤其突出的是机器学习这一分支。这种增长在中国表现格外突出，中国第一次成为提交科研文章数量最多的国家。”
宋正说：“这同中国从政府到企业对人工智能战略层面上重视、政策层面上倾斜、吸引人才、资金投入等密切相关。中国的人工智能研发同市场紧密结合，是以市场产品为导向、政府为引导的，今天与会的各国专家对中国的研发政策、市场环境都很羡慕。”
国际人工智能联合会议自1969年起每两年举办一届，2015年起每年举办一届。
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