中方要印军立即无条件撤回

境外媒体称，中国8月2日指责印度就其军队进入中方一侧领土“编造”借口，并说中国已经展示了高度克制。
据路透社8月2日报道，根据中国对这起事件的解释，早在6月，印度边防部队就越界进入中国的洞朗地区，阻挠在该高原上的修路活动。
中国外交部在一份声明中说，印军至今仍然非法滞留在中国领土上，中方的做法展示了高度克制，要求印方立即无条件撤回。声明称：“但印方不仅没有采取任何实际行动纠正错误，反而通过炮制各种站不住脚的理由，为印军非法越界行为编造借口。”
中国外交部重申，中国与英国——即印度在1947年独立之前的殖民统治者——曾在1890年就这段边界达成协议，并得到后来的印度政府的认可。中国外交部称，印度的行为不仅是对中国领土主权的严重侵犯，更是对地区和平稳定和正常国际秩序的严峻挑战。
另据台湾“中央社”8月2日报道，与印度在边境对峙一个多月后，外交部透过官媒表示，中方将采取一切必要措施维护合法权益。
外交部在声明中表示，事情发生以来，中国本着最大善意，保持高度克制，努力通过外交渠道与印度沟通解决此次事件，但任何国家都不应低估中国政府和人民捍卫领土主权的决心。
声明也指出，中方将采取一切必要措施维护自己的正当合法权益。中方敦促印方立即将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，并彻底调查此次非法越界行为，尽快妥善解决此次事件，恢复两国边境地区的和平与安宁。
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