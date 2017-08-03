中国在东帝汶影响日益增加：家庭主妇只识中国不知日本

日媒称，在谋求加入东盟、加快推进国家建设的东帝汶，中国的存在感日益增加。
据日本《每日新闻》8月2日报道，2002年独立时，东帝汶主要社会基础设施是在日本和西方国家政府的支持下建立起来的，但近年来，中国企业的活动越来越活跃。记者实地走访，探究中国影响力的渗透程度到底有多深。
报道称，东帝汶首都帝力以东的一号国道仅仅能容许一辆车会车通行，所到之处都在进行道路拓宽施工。日本政府提供了约53亿日元（约3亿元人民币）低息贷款。在工程的基点附近，能够看到配有日本国际协力机构（JICA）标识和日本国旗的宣传牌。而沿途则有8栋作为中国工人专用宿舍和食堂的活动板房，上面插着中国和东帝汶国旗。
当地一位正在休息的重型设备操作员说，“这是中国企业的项目”。记者问住在附近的一位家庭主妇是否知道项目是日本政府援助的，对方惊奇地说，“在现场每天都能看到中国人，还以为是中国的规划”。
报道认为，让人产生错觉的原因是，中标主体工程的土木公司是中国企业。东帝汶根据政府援助的国际规则，为了避免被批评为“附带条件的援助”，通过竞标确定了施工企业。结果，具有价格竞争力的中国企业纷至沓来。日本企业一家都没有参与竞标。
据中国企业现场负责人说，为了建设约49公里的道路区间，公司从本国派遣了约70名员工。有40多人是作为现场监工，指挥工人作业。
报道称，中国企业的活跃也体现在大型项目上。进入位于帝力核心区的总统府，“消火栓”的汉字映入眼帘。2009年建成的总统府是中国无偿提供资金援助，由中国企业建设的。外交部和国防部的主体大楼也是中国援助的。
据澳大利亚罗伊国际政策研究所称，针对东帝汶的海外援助，从国家来看，澳大利亚最多，达到约8亿美元。中国只有5200万美元，比日本都少，但由于中国企业和中国工人进入该国，对当地居民产生了很强的冲击力。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost