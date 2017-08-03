日本将部署“航母杀手”：有能力威胁中国航母

境外媒体称，中日军备竞赛呈升温趋势，日本决定明年度起在航空自卫队F-2战斗机上，配备超音速空对舰导弹XASM-3。
据香港《经济日报》网站8月2日报道，美日媒体均指出，日本这种导弹能威胁中国航母，其研制及配备，显然是试图牵制急速发展的中国海军舰队。
《经济日报》网站引述日本《读卖新闻》消息称，目前日本战机配备的ASM-1和“九三式”（ASM-2）空对舰导弹，飞行速度只接近音速；而预定配备的新型导弹XASM-3，其速度是“九三式”的三倍、可达三马赫，射程也比现有导弹大幅提升、达150公里左右，足以媲美外国产的同类型导弹。
日本防卫省表示，正积极以退役船舰作为测试目标，性能经最后确认后，将自明年起依序从日本西部的F-2战机部队开始部署。
据称，XASM-3服役后，日本将成为继美国、俄罗斯及中国后，全球第四个有能力研制超音速反舰导弹的国家。分析家认为，日本生产及应用XASM-3，目的是要应对中国的航母建造计划、防范解放军日益强大的海洋军事力量。
美国《国家利益》网站也报道称，日本自卫队引进XASM-3反舰导弹，“将引起中国的极大忧虑，因为其海军如要奔赴北太平洋，将不得不在该导弹的射程内航行。”
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