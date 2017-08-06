金正恩要求美国停止对朝挑衅

朝鲜最高领导人金正恩14日听取了关岛包围射击方案报告，要求美国停止对朝挑衅、作出正确选择，并命令战略军保持发射待命状态。
据朝中社15日报道，金正恩14日视察了朝鲜人民军战略军司令部，听取了战略军司令金洛谦大将关于关岛包围射击方案的报告，对方案进行了研究讨论，并检阅了射击准备情况。金洛谦说，战略军已做好关岛包围射击准备，等待党中央下达命令。金正恩对战略军按照劳动党构想和意图细致周密地拟定方案作出高度评价。金正恩表示，如果美国试探朝鲜的克制力，继续在半岛周边做出危险举动，朝鲜将按照此前阐明的反击计划，作出重大决断，美国应理性思考并作出正确判断。
针对美国将众多核战略装备调往朝鲜周边的行为，金正恩表示，为缓和朝鲜半岛地区局势，防止发生军事冲突，美国应首先作出正确的选择并付诸行动。金正恩还命令战略军时刻保持发射待命状态，一旦劳动党下定决心，随时投入实战。
朝鲜军方10日表示，将于8月中旬完成关岛包围射击方案并上报朝鲜核武力总司令金正恩，方案内容包括同时发射4枚中远程弹道导弹打击关岛周边30至40公里水域。
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