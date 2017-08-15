美为回应俄方反制措施 或缩小俄外交官活动范围

俄媒称，得到消息的外交人士透露，美国可能会限制其境内的俄罗斯外交官的活动范围，从现行的40公里缩减至16到24公里；而且将实行照会程序，超出这一活动范围的俄外交人员须在三个工作日内向美国国务院通知出行计划。消息人士表示，这是华盛顿正在考虑的报复举措之一。预计美国将在9月1日前宣布最终决定。
据俄罗斯《消息报》网站8月14日报道，早前《生意人报》报道了美方的另一种可能方案——关闭一个俄驻美领馆。消息人士指出，国务院同样在考虑这一方案，并认为该方案最温和。此外，华盛顿正在讨论再驱逐一批俄外交官的可能性。
美国国务卿蒂勒森8月6日表示，华盛顿正在准备回应措施清单。蒂勒森还说，关于此事已知会俄外长拉夫罗夫。不过蒂勒森强调，美国尚未决定究竟采取什么举措。
消息人士说：“可能的回应方案之一是限制俄外交官在美的活动。现行的限制是奥巴马政府时期实施的——40公里。限制涉及低级和中级外交官，如果他们计划的出行距离超过40公里，就必须在三个工作日内向国务院通报，对更高级别的参赞和外交官不实行这一规定。但这些标准很可能大幅收紧，40公里可能缩减至16到24公里，所有外交人员均必须通报。”
消息人士表示，对俄外交使团而言，这些措施可能比单纯关闭一个领馆更过分。
报道称，美国国会已经通过了这种针对俄外交官的限制。2016年12月底，国会通过了关于2017财年对美情报部门拨款的法案，其中一条与限制俄代表处工作人员的活动范围有关。
当时，俄外交部发言人扎哈罗娃表示：“这种措施的目的是妨碍俄在美外交官的正常工作。”她还说，许多外交人员“不被允许离开外交机构40公里，超过这一范围必须事先通知美国国务院”。
7月底，在美国无理由驱逐35名俄外交官并查封俄在华盛顿的外交别墅半年后，俄外交部要求美方将美在俄外交机构人员减至455人。此外还暂时禁止美驻俄大使馆使用一处仓库和谢列布里亚内博尔的别墅。俄外交部多次指出，俄方的措施是对美方行为的回应。
俄前副外长、联合国前副秘书长奥尔忠尼启则说，华盛顿非常可能对俄外交官实施限制措施。
他强调称：“这将严重束缚外交官的专业工作。他们应当奔波于全国、会见各种人士、举办讲座、访问智库和大学。在这种限制之下如何进行？同时有可能关闭一个俄在美领馆或再驱逐一批外交官。无论如何这些措施都不会导致任何好结果。”
另据俄罗斯卫星网8月14日报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃13日表示，俄对美驻俄外交使团和外交财产的回应措施没有对双边合作造成打击，因为合作早就被华盛顿喊停了。
她在俄罗斯一台的“与弗拉基米尔·索洛维约夫的周日晚间”节目中称：“鉴于美国方面没有任何积极进展，俄方采取了回应措施。但这些措施没有打击也不会打击俄美双边合作与相互关系，因为华盛顿在几年前就停止了相互协作与合作。”
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