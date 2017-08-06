马杜罗宣布全国军演应对美威胁

在特朗普表示美国政府不排除对委内瑞拉采取“军事选项”后，委内瑞拉总统马杜罗14日宣布委内瑞拉军方将在全国范围内组织军事演习，这是“祖国全面武装防卫计划”的一部分。
在反对特朗普警告的一次会议上，马杜罗在加拉加斯面向成千上万的人说：“委内瑞拉祖国全面武装防卫计划全国国民军事演习将于8月26日和27曰在全国范围内展开。”
马杜罗称，这次演习将包括委内瑞拉“所有的城市、乡村、海、河、湖、田地、街区、旷野、山地和平原”。马杜罗说：“所有人都应当投身到这次防卫计划中来，来看看美帝国主义的眼里还剩什么。”
马杜罗说：“‘祖国证’是政府的一项自愿人口普查，半个国家都已登记入册。有了‘祖国证’我们将组织国内每一寸领土、每一个街区和每一位人民的防卫。没有人会碰委内瑞拉。”
如今，在反政府抗议浪潮和全国制宪大会确立后，查韦斯派再次借助“国民军事联盟”来应对“帝国主义”。马杜罗说：“我们想要和平吗？那就让我们做好准备，用坦克、飞机、步枪、导弹和最伟大的、玻利瓦尔和查韦斯高贵人民的壮烈之心来捍卫和平。”
【路透社加拉加斯8月14曰电】在美国总统特朗普扬言可能对委内瑞拉进行武装干涉后，该国总统马杜罗今天下令进行军演，但他坚称他仍想与美国领导人举行会谈。委内瑞拉政府的众多支持者在加拉加斯举行集会，谴责特朗普选择“军事手段”来解决委内瑞拉危机的想法。马杜罗说特朗普的顾问们使他对委内瑞拉的真正形势不甚了解。
“我想和特朗普通电话，告诉他‘他们在愚弄你，特朗普，他们告诉你的有关委内瑞拉的一切都是谎言。他们在把你往悬崖上推。’”白宫上周轻蔑回绝了马杜罗想与特朗普通电话的要求，说只有当委内瑞拉重新成为民主国家后，美国总统才会和委内瑞拉领导人会谈。
【美联社加拉加斯8月14曰电】马杜罗总统14曰要求拥护政府的制宪大会就反对派涉嫌支持特朗普有关用军事行动解决委内瑞拉政治危机的言论对其进行调查。
马杜罗在政府支持者的一个集会上讲话时说，在进行数个月破坏稳定的抗议之后，反对派把他赶下台的运动未能得逞，这才促使了特朗普发出此番言论。
他呼吁伸张“正义”,说由制宪大会成立的真相委员会应该将反对派领导人作为“叛徒”进行调査，因为他们没有明确地公开指责美国总统。他警告说，不配合调查的反对派成员将面临被逮捕。 他对聚集在总统府的数千名政府支持者——其中很多人是国家工作人员——说：“倘若他们不自己现身，我们就会带着手铐去找他们。”
主要的反对派联盟拒绝使用军事威胁来解决委内瑞拉的危机。但是其13日的声明并未提及特朗普的名字，而是怪罪马杜罗把委内瑞拉变成区域稳定的威胁，并指责他把国家主权和石油财富拱手让给古巴和其他外国势力。马杜罗还下令举行为期两天的军民联合演习以阻止美国的袭击。
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