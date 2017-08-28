英国脱欧带来利好 法兰克福可望变成“小伦敦”

英媒称，一位市政府官员预测，法兰克福可望在英国脱欧后成为缩小版伦敦。此前有一份研究表示，法兰克福将能创造出数以万计的工作岗位。
据路透社法兰克福8月25日报道，这份由法兰克福主要推广机构委托进行的调查研究，是对法兰克福可能新增就业岗位的首份全面统计；与此同时，其主要对手伦敦正在为脱离欧盟做准备。
该研究预测，法兰克福4年内将迎来1万名银行业人士和金融专业人士，而这些人士的到来将可进一步创造出逾4.1万个工作岗位，包括不动产经纪人、出租车司机和建筑工人等。
法兰克福经济促进局的负责人奥利弗·施韦贝尔表示：“它不是伦敦城，但或许会成为小伦敦。”
英国脱欧促使伦敦的银行及投资者研究迁往其他城市的可行性，目的是在欧盟保留立足之地，这样英国脱欧后也可确保在欧盟区域开展业务时不会有额外成本或贸易障碍。
法兰克福和都柏林成为最受欢迎的中心。
摩根士丹利、花旗和摩根大通称，法兰克福会是他们在英国脱欧之后的欧盟交易基地。
但一些人仍对法兰克福有所质疑。这座城市在餐饮上颇具吸引力的是苹果酒和香肠，但夜生活较平淡，而且咖啡馆在工作时间基本都是空空荡荡。当地常说的一句玩笑话就是，这里最好的地方就是机场，因为方便离开。
这项研究由法兰克福的推广机构——美因河畔法兰克福金融中心计划委托进行。此时，法兰克福正力图摆脱小城市的形象，这也是在试图说服存在疑虑的当地人，欢迎伦敦来的银行业人士会带来经济利益。
许多本地人担心，他们会被挤出房地产市场，这个城市的房价本已经很高。
在通报研究结果的记者会上，施韦贝尔不得不为法兰克福曾为市民提供能负担得起的居所而进行辩护。
自2010年以来，法兰克福的人口增加逾10%。与此同时，整个德国的楼市繁荣，推动法兰克福等城市的房价和租金一起大幅上涨。
这份研究报告的作者卢茨·约亨宁称，不论如何，法兰克福都更有可能吸引风险和监管专家，而非投资银行家。欧洲央行总部就坐落在法兰克福。
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