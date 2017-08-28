耶伦连任美联储主席希望渺茫 演讲被指像"离职宣言"

美媒称，说到底，这听起来不像是工作试镜，更像是离职宣言。
据彭博新闻社网站8月26日文章，美联储主席珍妮特·耶伦25日发表讲话，全面捍卫过去10年实施的金融监管规定，与美国总统特朗普的反监管言论划清了界限，而后者将决定她的去留。
在万众瞩目的杰克逊谷地央行年度研讨会上，将于明年2月任期届满的耶伦指出，危机后实施的大量规定让金融体系更安全，没有过度伤害经济，任何后撤都应该是“小幅度的”。
华盛顿政策分析公司阿尔法投资伙伴公司的分析师扬·卡茨说：“她似乎正在发出一个信息，如果特朗普想再次提名她担任美联储主席，他需要知道，她并不认可特朗普当局的金融监管理念。换句话说，‘如果你想要我，这就是你会得到的’。”
特朗普曾表示他会考虑再次提名71岁的耶伦连任美联储主席，但接受彭博调查的经济学家并不认为耶伦会得到提名。特朗普在7月告诉《华尔街日报》，包括他的经济顾问加里·科恩在内，还有三四个人也在考虑之列。
特朗普在竞选期间一再批评2010年《多德-弗兰克法案》通过以来颁布的法规，认为这些规则阻止银行向值得信任的借款人提供贷款，从而伤害了经济。虽然没有提到这部法案的名字，但耶伦在她19页的讲稿中坚持认为，这一法案带来的许多变化使得金融体系更加安全。
她说，研究表明，核心改革大大提高了韧性，且没有过度限制信贷供应或经济增长。
耶伦表示，她愿意对金融体系的监管方法做出改变，指出有些规定可能阻碍了向一些房屋买家和小企业提供信贷，并损害了金融市场的流动性。
她说，美联储致力于评估改革在哪些方面有效，哪些方面需要改进，以最有效地维护一个有弹性的金融体系。
耶伦说，限制银行自营交易的“沃尔克法则”，有些方面可以简化，而美联储正在采取措施减少小银行监管法规“不必要的复杂性”。
不过，她不支持特朗普大概主张的那种彻底的去监管。这可能是她最后一次以美联储主席身份在杰克逊谷地论坛上发表讲话。
华盛顿一家监管分析公司的管理合伙人卡伦·肖·彼得鲁表示，耶伦向特朗普送上的唯一橄榄枝是对中小型银行的监管救济，以及对“沃尔克法则”未指明的调整。
彼得鲁说，美联储正在发出一个广泛的、有目的、强有力的声明，即他们几乎毫不赞成行政当局在金融去监管方面可能提出的要求。
在这个过程中，这样的信息可能已经打击了耶伦连任的机会。
埃弗科国际战略和投资集团副董事长克里希纳·古哈在一份客户报告中说：“耶伦捍卫核心监管法规的决定，将让政府内部不赞成她连任的人更加坚定想法。特朗普与耶伦在货币政策上没有争议——至少目前如此，但二人在监管理念方面有天壤之别。”
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