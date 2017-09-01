陈敏尔：中国新加坡重庆项目是重庆肩负的重大责任

8月31日，市委书记陈敏尔，市委副书记、市长张国清会见了出席中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合实施委员会第三次会议的中外嘉宾。
参加会见的嘉宾有：新加坡总理公署部长陈振声，新加坡总理公署部长、外交部兼人力部第二部长杨莉明，新加坡通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长徐芳达，广西壮族自治区副主席张晓钦，贵州省副省长卢雍政等。市领导吴存荣、王显刚、陈绿平、刘桂平参加会见。
陈敏尔、张国清代表市委、市政府对陈振声等嘉宾来渝出席中新互联互通项目联合实施委员会第三次会议表示欢迎。陈敏尔说，习近平总书记视察重庆时指出，重庆是西部大开发的重要战略支点，处在“一带一路”和长江经济带的联结点上，在国家区域发展和对外开放格局中具有独特而重要的作用，要求重庆高标准实施好中新战略性互联互通示范项目。中新互联互通项目是两国战略合作项目，得到两国领导人的高度重视，这既是重庆发展面临的重大机遇，也是重庆肩负的重大责任。重庆愿进一步深化与新方合作，加强政策、体制、商业模式等创新，打造高起点、高水平、创新型的示范性重点项目，探索更多可复制、可推广的经验做法，充分发挥示范作用，增强辐射带动能力。
陈振声、杨莉明等嘉宾表示，中新互联互通项目对提升区域间互联互通水平、实现共赢发展具有重要战略意义，有着坚实的发展基础和广阔的未来前景。新方愿积极推进中新互联互通项目，继续深化合作，加强协调配合，抓住创新关键，致力降低融资成本和物流成本，把中新互联互通项目做得更扎实。
新加坡有关政府官员、企业代表，国家有关部门、甘肃省有关部门相关负责人参加会见。（重庆日报）
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