丢脸丢到国外 两新加坡人在广州机场斗殴

起初是相互谩骂，后来渐渐动粗，甚至扭打成一团，中国广州白云国际机场内，新加坡航空公司柜台前，两名男子大打出手的视频在网上流传。
这是新航中国广州飞往新加坡的SQ851航班的登机室的一幕。
视频中，两人互不相让，越打越猛，其中一名男子还使出摔跤招数，将另一名头发半白的男子推倒在地。跌倒之后，白发男子不甘示弱，迅速爬起，先踹对方几脚，还挥拳打人。公众和地勤人员见况，立即上前阻止。
新加坡报纸《新明日报》引述目击者说，两人吵架时用新加坡式英语互骂。该报称，这两人据信是新加坡人。
视频拍摄者彭明亮告诉《新明日报》两人应该是因为排队问题引发斗殴。
他说：“身处外国，却看到新加坡人大打出手，令我感到惊讶和汗颜，之后我们都上了飞机，于30日傍晚回返新加坡。”报道说，两名斗殴者也登上了飞机。
新传媒新闻8频道说，新航受询时透露，这起殴打事件发生在星期三（8月30日）。两人正等待搭乘新航SQ851航班，从中国广州飞往新加坡。在场的新航地勤人员在其他乘客协助下，化解了这场纠纷。新航也在进行了评估，确定两位肇事乘客不会对航班安全造成影响之后，允许两人登机。新航说，相关航班机组人员当时也接获通知，以便能随时监督班机上的情况。而航班上后来也没有发生其他事件。
新航强调，无论是在空中还是在陆地上，乘客的安全一直是公司的优先考量。机组人员已受过培训，辨认并且应对，可能生事的乘客。新航表示，地勤人员如果发现乘客行为举止难以控制，可以拒绝让他们登机。这是为确保其他乘客在机上不会感到不舒服，乘客的安全不会受到影响。
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