美国总统特朗普11月首访中国

境外媒体称，据中国外交部消息，当地时间9月12日，访问牙买加后过境美国华盛顿的杨洁篪在美国国务院会见了蒂勒森。
据俄罗斯卫星网9月13日报道，杨洁篪表示，应习近平主席邀请，特朗普总统将于年内对中国进行国事访问，中方愿与美方共同努力，推动访问取得积极成果。杨洁篪指出，双方要认真落实两国元首重要共识，相互尊重、互利互惠，聚焦合作、管控分歧，确保中美关系健康稳定向前发展。
蒂勒森表示，特朗普总统非常期待年内对中国进行国事访问，并同习近平主席共同规划美中关系未来发展。美方愿同中方深化两国各领域合作，加强在国际和地区问题上的沟通与协调，确保特朗普总统访华富有成果。
另据路透社9月12日报道，一名美国官员9月12日表示，美国总统特朗普11月首次正式访问亚洲期间可能会在中国停留。
美国及其盟友曾表示，中国向朝鲜施加更大压力使其放弃核和导弹计划越来越具有迫切性。中国是朝鲜的最大盟友和贸易伙伴。
中国国家主席习近平今年4月在佛罗里达州与特朗普举行了会晤。两位领导人还曾在7月二十国集团领导人汉堡峰会闭幕后举行了会晤。
报道称，特朗普准备参加11月在菲律宾举行的美国-东盟峰会和东亚峰会以及在越南举行的亚太经合组织（APEC）峰会。
据日本《产经新闻》9月13日报道，记者9月12日获悉，日美正在就美国总统特朗普11月上旬首次访日一事进行协调。多位日美关系人士证实了这一消息。一种较为有力的看法认为，特朗普会在11月越南举行的APEC峰会前先行访日，目的在于围绕朝鲜局势彰显稳固的日美同盟。此行特朗普也将首次访问中国。
习近平在今年4月于美国举行的中美元首会晤中邀请特朗普访华，特朗普也接受了邀请。
据英国《每日邮报》网站9月12日报道，原总统首席战略顾问斯蒂芬·班农9月12日透露，美国总统特朗普将在11月访问中国。白宫已经证实，特朗普将访问越南和菲律宾。但中国之行的内容尚未出现在任何官方计划中。
班农告诉记者，特朗普将致力于和习近平商讨新的贸易关系。白宫发言人萨拉·桑德斯12日表示，政府正在“最后敲定细节内容，将很快就11月的行程发布消息”。
另据香港《南华早报》网站9月12日报道，特朗普女儿女婿访华之行的取消只是象征性机会的错失，不太可能影响中美关系。
伊万卡·特朗普和她的丈夫贾里德·库什纳都是白宫顾问，人们原本预计他们本月将访问北京，为美国领导人今年晚些时候的中国之行做准备。但据《纽约时报》报道，库什纳没有接受邀请，看来这对夫妻暂时不会前往中国了。
观察人士说，特朗普女儿女婿的中国之行只具有象征意义，为在中国举行两国元首会晤的准备工作仍将继续。
上海国际问题研究院的张哲馨说，这对夫妇仍然可以轻松地安排另一次访华之行。
新加坡国立大学李光耀公共政策学院的爱德华多·阿拉拉尔说，私人会晤的象征意义在维持与中国关系方面十分重要。阿拉拉尔说：“在建立私人关系和增进彼此了解方面，我认为中国有必要进行面对面的会晤，而不仅仅是通过电话交谈。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost