日媒惊曝1959年美军曾在冲绳误发射核导弹 幸未引起爆炸

日媒称，日本广播协会（NHK）近日播出的特辑节目中报道称，在美军统治下的冲绳，1959年曾误发射搭载核弹头的导弹并进入海中，冲绳县内认为“当时有可能酿成重大惨祸”，此事引起了轩然大波。据悉，误发射并未引起核爆炸，导弹被秘密回收。
据日本共同社9月13日报道，NHK称，误发射发生在美军那霸机场（现为那霸机场），美军被指隐瞒了核武器相关事故的事实。生长于那霸市的县议员（64岁）感到后怕地说：“若发生核爆炸，那我已经没命了。”
据10日NHK特别节目《独家纪录片“冲绳与核武器”》报道，1959年6月19日，在为发射导弹“奈基-大力神”展开的准备训练中，由于误操作，助推装置突然点火并向水平方向发射。前美军士兵作证称核弹头爆炸威力“与投掷在广岛的原子弹相当，为20千吨”。广岛原子弹爆炸换算成TNT当量为16千吨。
琉球大学研究国际政治的教授我部政明指出，“当时可能安全装置已经启动，若是发生爆炸会造成极大伤害。”冲绳县政策调整监吉田胜广愤慨地表示：“很震撼。不能说这是不幸中的万幸。可能还有类似情况。”
日媒称，美军在1972年归还冲绳之前，一直因美苏冷战升级而在冲绳部署大量核武器。去核化归还计划敲定后，这些核武器陆续被撤走，但目前知晓的是，日美当时曾签署秘密协定，允许发生突发状况时再度将核武器运入日本。
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