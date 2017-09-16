特朗普曾当面怒斥司法部长：白痴，马上滚蛋！

由于美国司法部长杰夫·塞申斯(Jeff Sessions)长期以来在“通俄门”调查一事上作壁上观，总统特朗普对塞申斯不满由来已久，特朗普还曾一度“考虑他去留”。
而近日，据美国媒体披露，特朗普今年5月曾当面难掩愤怒，不惜斥塞申斯为“白痴”，言辞十分激烈。
据美国《纽约时报》14日报道，在塞申斯提名美国联邦调查局（FBI）前局长罗伯特·米勒（Robert Mueller）担任特别检察官调查“通俄门”后，特朗普曾当面斥塞申斯为“白痴”，并表示他应该“立即辞职”。
《纽约时报》报道称，在今年5月份的的一次椭圆形办公室会议上，特朗普斥责塞申斯后，塞申斯告诉朋友，特朗普对自己贬低的言论是他担任公职以来数十年中最屈辱的经历。
特朗普指责塞申斯提名穆勒为特别检察官后，自己在“通俄门”调查上却选择置身事外，特朗普认为塞申斯对其不忠。
《纽约时报》报道称，塞申斯曾表示过他要辞职，甚至还拟好了给白宫的辞职信。
但之后，包括副总统彭斯、前首席战略顾问班农等在内的特朗普幕僚说服了特朗普，因为在FBI前局长詹姆斯·科米（James Comey）已被解职的情况下，塞申斯辞职只会招来更多的非议，特朗普这才作罢。
尽管塞申斯提名穆勒遭到批评，但《纽约时报》援引一名接近塞申斯的人士的话说，他有机会影响移民问题。
《每日邮报》报道称，当他宣布废除DACA（童年入境暂缓遣返）计划时，塞申斯已经取得了胜利。而这个胜利现在是有疑问的，由于特朗普在该问题上发布了相互矛盾的推特，周四（14日）特朗普在推特上表达了对“梦想生”的同情。
“有人真的想抛弃那些受过良好教育、有成就的年轻人吗？他们有工作，还有一些在军队服役，真的！他们已经在这个国家呆了很多年了，他们自己没有错——从小被父母带来。”特朗普说。
此前，在塞申斯宣布废除DACA计划后，特朗普只是在推特上承诺6个月内不会采取行动，“所有担心这6个月期间身份问题的梦想生们，你们什么都不用担心，我们不会采取行动。”
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