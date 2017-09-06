伦敦地铁恐袭目击者称“巨大火球”冲上车厢顶部

美媒称，伦敦急救中心说，在伦敦一个地铁站起火后，有18人已被送往医院救治。警方称这是一起恐怖袭击事件。
据美联社9月15日报道，伦敦急救中心说，据信受伤者中无人受重伤或有生命危险。
伦敦市长萨迪克汗9月15日表示，伦敦“不会被恐怖主义吓倒或击败”。他说，伦敦“坚决谴责那些试图利用恐怖来伤害我们和毁掉我们生活的可恶之人”。他表示，伦敦市民应“保持冷静和警惕”。
报道称，伦敦今年数次成为恐怖袭击的目标，其中有英国议会附近的汽车袭击事件、伦敦桥袭击事件以及北伦敦芬斯伯里公园清真寺附近的恐袭事件。
9月15日早上交通高峰时段，伦敦一节挤满人的地铁车厢内发生爆炸，造成至少18人受伤，其中多人烧伤。警方将此作为一起恐怖袭击事件处理。
报道称，在乘客报告发生爆炸和着火之后，伦敦警察进入帕森斯·格林地铁站。警方说，一个简易爆炸装置导致着火。警方的调查正得到英国国内情报机构军情五处的协助。
英国外交大臣约翰逊呼吁民众保持镇静。伦敦市长萨迪克汗表示英国首都不会被恐怖主义吓倒或击败。
目击者形容现场一片混乱。一名乘客说，“巨大的火球”冲上车厢顶部，之后闻到化学品气味。他说车厢内的几名学龄儿童在乘客们惊慌逃出时被撞来撞去。
在车厢内拍到的照片上有一个装在超市购物袋里的白色塑料桶，可以看到火焰和看起来像是电线的东西。
美国总统特朗普9月15日早上发推文说：“又一个失败的恐怖分子在伦敦的袭击。这些是病态而疯狂的人，在苏格兰场的眼皮底下。（我们）必须防患于未然！”
特朗普继续在推特上说：“在美国实施旅行禁令应该范围更大、更严厉而且更具体，但愚蠢的是，这在（美国）政治上是不正确的。”
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