刚刚，许家印超王健林成中国新地产首富

福布斯最新数据显示，许家印以391亿美元的身价成中国新首富，略高于第二的马化腾，以及第三的马云。
近日，中国恒大股价持续走高，9月18日早盘再度大涨近6%，续创历史新高，市值突破3,700亿港元（1港元约合0.1279美元）。今年以来，恒大股价已累计上涨逾480%。截至发稿，中国恒大上涨5.23%，报28.15港元/股。
由于近期中国恒大股价不断创出新高，恒大董事长许家印身家水涨船高，福布斯最新数据显示，许家印以391亿美元的身家成中国新首富，略高于第二的马化腾，以及第三的马云。
根据福布斯富豪榜显示，2017年，许家印在全球富豪榜中排名第128位；2016年中国富豪榜中排名第9位。半个月之前，根据彭博的数据，许家印的净资产已经超过了李嘉诚，排名亚洲第二，直追马云。
今年59岁的许家印河南太康人，现担任中国企业联合会副会长、中国房地产业协会副会长、广东省河南商会会长、广东省慈善总会名誉会长、广东省光彩事业促进会副会长等职务。 许家印毕业于武汉科技大学冶金系，并获得美国西阿拉巴马大学荣誉博士，武汉科技大学特聘管理学教授、博士生导师。第十二届全国政协常委。
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