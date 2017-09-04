中国上市企业业绩大攀升：上半年盈利激增22%

日媒称，中国上市企业业绩大幅攀升。2017年上半年，中国上市企业净利润合计比去年同期增长20%。不过，从具体行业来看，收益更多地集中于受资源价格上涨支撑的石油、煤炭，以及受益于旺盛基础设施投资和地价飙升的建筑、房地产行业。
《日本经济新闻》8月31日报道，中国信息公司“大智慧”基于截至30日的数据，统计了3118家公司的业绩情况。在上海和深圳两个证券交易所上市的企业有3300多家，统计对象涵盖其中90%以上。
中国上市企业合计净利润同比增长22%，达10658亿元人民币；而去年同期则为下降4%以上。上市企业总销售额增长21%，达149319亿元。
除了原油和煤炭外，钢铁和有色金属等资源价格的反弹成为中国上市企业业绩攀升的原动力。中石油的净利润达到126亿元，比去年同期增加100多亿元。煤炭企业中国神华净利润比去年同期增长1.4倍。中石化净利润也增长40%。宝山钢铁在政府削减过剩产能使得市场行情大幅改善的大背景下，收益大幅增长。
仅资源开采、化学、钢铁和有色金属四个行业的净利润就增长1100亿元，占除金融外的上市企业整体收益增加额（1758亿元）的60%。
除外部因素外，中国政府为了稳定经济形势而给予支持的行业也表现抢眼。大型建筑商中国建筑净利润达到180亿元，这得益于基础设施投资以超过20%的速度增长。国有大型水泥企业安徽海螺水泥净利润增长一倍。大型机械公司三一重工净利润是去年同期的8倍，机械行业最终收益增长40%。
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