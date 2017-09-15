中国经济数据全面向好 消费者信心创20年最高

美媒称，中国经济仪表板上一切向好，消费者和家庭的情绪高涨势头达20多年来之最。7月份，消费者信心指数升至114.6（100被视为是乐观与悲观的分界线）。
据彭博新闻社网站9月12日报道，摩根士丹利公司大中华区首席经济学家邢自强说：“兴旺的就业市场和相关的收入强劲增长支撑着消费者的信心。而较小城市释放出来的消费潜力进一步推高了消费者信心。”他指出，这些城市的收入增长加快、政府政策支持、基础设施投资以及房价不那么昂贵都使得居民愿意消费。
文章称，这个世界第二大经济体增长之强劲让很多预测者感到意外，今年前两个季度的国内生产总值增速达6.9%。中国国家统计局的数据显示，上半年人均可支配收入同比增长7.3%。人民币汇率一路飙升，是过去3个月表现最好的亚洲货币。
报道还注意到，与此同时，美国尼尔森公司编制的一个民间消费者信心指数在第二季度升至112，至少是2009年以来的最高值。其中跟踪消费者开支意愿的指数也升至新高，有关就业前景和个人财务的指数也有所上升。
文章说，该公司驻上海的中国区董事总经理维沙尔·巴利表示，这种强劲要部分归功于旨在促进欠发达地区发展的地方经济政策以及其他改革，而且这表明中国的整体经济状况将继续向好，“中国消费者越来越愿意花钱”。
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