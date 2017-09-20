李显龙访华，要见王岐山

新加坡总理李显龙19日抵达北京访问。今天除将会见中国国家主席习近平、全国人大常委会委员长张德江外，也将会见近来动向备受关注的中共中纪委书记王岐山。
昨天下午，李显龙在他的脸书（Facebook）账号表示，他此行将会见习近平、中国国务院总理李克强、全国人民代表大会常务委员会委员长张德江及中共中央纪律检查委员会书记王岐山。
李显龙19日下午抵达北京，展开被外界形容为与中国“修补关系”的访问，并随即会见李克强。据北京消息人士透露，依中新双方敲定的行程，李显龙今天的确会与习近平、张德江、王岐山等3人会面。
依外交礼仪，李显龙身为新加坡总理，由中国地位对等的国务院总理李克强首先接待及会见，再与国家元首习近平、国会议长张德江会见，均属惯例。但会见纯属中共党职的王岐山，则受到关注。
新加坡媒体报导，新加坡多年来致力于廉政反腐，而王岐山领导的中纪委自中共第18次全国代表大会（18大）以来，反腐肃贪的成果显著。因此，反贪很可能是双方讨论的课题。
根据报导，李显龙今天与习近平、张德江、王岐山会面后，将转往福建厦门，预定21日与中共福建省委书记尤权会面，并与尤权共进午宴。（据中央社）
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