美国白宫25日表示，美国并未向朝鲜宣战。
白宫发言人桑德斯当天在例行新闻发布会上说，美国没有向朝鲜宣战，认为美国对朝宣战的想法是“荒唐”的。
桑德斯强调，美方在半岛核问题上的目标未发生变化，仍继续寻求和平实现半岛无核化。桑德斯还说，美方目前寻求尽可能地通过最大化经济施压和外交施压实现这一目标。
朝鲜外务相李勇浩当天在纽约举行新闻发布会说，全世界应该清楚记得，美国首先向朝鲜宣战，朝鲜将有权采取反击措施，其中包括击落即使不在朝鲜领空内飞行的美国轰炸机。
美国国防部23日说，美军多架战略轰炸机当天在战斗机护航下至朝鲜以东水域上空飞行，抵达本世纪以来美军战机飞抵的韩朝非军事区最北端。
美国国防部发言人达娜·怀特在一份声明中说，这是美军轰炸机和战斗机进入21世纪以来飞抵的非军事区最北端，显示了美军对于朝鲜“鲁莽行为”的高度重视，此次飞行也意在表明总统特朗普有很多“军事选项”应对朝鲜威胁。
美国政府对朝鲜态度强硬。特朗普19日在联合国大会一般性辩论上发表有关“彻底摧毁朝鲜”言论后，21日进一步向朝方施压，宣布新一轮严厉对朝制裁措施。
面对美方压力，朝中社22日援引朝鲜最高领导人金正恩的声明说，特朗普在世界面前发表对其国家和本人的侮辱言论，他本人正在考虑如何对此采取最强硬的反击措施。（新华社）
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