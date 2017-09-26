中国官方机构组织相亲活动 扮演“爱神”应对老龄化危机

英媒称，中国官方扮演“爱神”避免人口老龄化危机。
据英国《每日电讯报》网站9月23日报道，在中国一家大型汽车制造厂工作的陈天星（音）每天都要工作很长时间，单身的他没什么机会遇到女生。在参加了三次组织糟糕的相亲活动后，他开始失去信心。
但在写着“武汉共青团希望你早日遇到另一半”的标语下，陈天星遇到了改变他生活的人——一位年轻的护士。
报道称，两年前，在武汉共青团组织的一次相亲活动中，他们是参加活动的数十名单身男女中的一对。
当时，并没有多少这种官方组织的相亲活动，但随着更喜欢享受经济繁荣成果而不是组建家庭的年轻人数量越来越多，中国官方决定要扮演“爱神”。
报道称，近日，共青团中央、民政部和国家卫生计生委联合印发了《关于进一步做好青年婚恋工作的指导意见》。
指导意见中写道：“做好青年婚恋工作，不仅直接影响青年的健康发展，也关系到社会的和谐稳定。”
指导意见还要求依法整顿婚介服务市场，“严厉打击婚托、婚骗等违法婚介行为”。
报道称，数十年来，作为严格执行计划生育政策的内容之一，中国一直鼓励晚婚。
法定最低结婚年龄是男性22岁，女性20岁。
报道称，但在去年取消独生子女政策并未实现预期的婴儿潮后，当局采取了措施以应对人口定时炸弹。
中国社会科学院经济学家张宁（音）说：“单身人口过多将给中国的老龄化人口带来更大压力。”
张宁说：“这将让已经处境艰难的养老金状况面临更加严峻的挑战。”
27岁的陈天星说，他会永远感谢共青团创造了机会让他遇到张红池（音）。他们已经于今年1月结婚。
他说：“我记得我说她很漂亮，幸运的是她也觉得我很好。”
“我一直很忙。这个活动不仅让我有机会认识女生，更重要的是有时间表达自己。”陈天星说。
报道称，此类活动——今年夏天已在全国普遍出现——经常是组织年轻人一起迎接挑战，例如爬山，或者组织那些能够展现他们个人特色的集体活动和游戏。
但一些人表示是被公司强迫参加活动的，并且整个过程很尴尬。
25岁的赵刚（音）8月在安徽省一个共青团组织的相亲活动中遇到了他的女朋友。他说：“这跟私人组织的活动很不同，更加严肃。”
他把他们组赢得的奖品给了她，然后两个人开始聊天，在最后一个挑战环节中，他们相互有了好感。
赵刚说：“我们被要求说出有好感的人的名字。我们同时说出了对方的名字，这个感觉棒极了！”
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