知名投资机构认为新兴市场资产涨势或持续数年

美媒称，新兴市场资产两年来的涨势只是开始，这是全球一些大型投资机构的看法。
据彭博新闻社网站9月25日报道，从富兰克林邓普顿到贝莱德公司的基金经理认定，发展中国家的股票和债券未来几个月和几年会持续上涨，因为新兴市场资产过去5年多来的涨幅落后于美国资产，料会展开补涨行情。
当前，全球资产价格高涨，市场逐渐担忧涨势恐无以为继，尤其是美联储决定减码刺激措施。在太平洋投资管理公司管理400亿美元新兴市场债券的迈克尔·戈麦斯指出，即使在这种情况下，新兴市场仍将受益于大宗商品价格稳定，经济增长改善以及资产负债表修复。
戈麦斯说：“我们仍然认为新兴市场资产价格处于合理到便宜的阶段。”他说，新兴市场资产价格若下跌，“可能只是相当短暂的现象，我们有资金可以逢低买进”。他管理的一只本币债券基金过去一年来的绩效打败了72%的同业。
资金流动数据显示，自“减码恐慌”以来，投资者对于重返新兴市场一直瞻前顾后，但是现在的情况改变了。据彭博汇整的数据，交易员连续第四周买入发展中国家资产的交易所交易基金（ETF），其中资金流入最多的国家和地区是巴西、中国大陆、香港和台湾。
在富兰克林邓普顿管理4160亿美元资产的斯蒂芬·多弗指出，另有一个迹象显示新兴市场股票还有很大的上涨空间，那就是投资组合基金经理投入新兴市场股票的金额仍低于2008年金融危机爆发前的水平。他增持巴西和阿根廷股票，看好它们的政治改革可持续下去；也增持越南和印尼股票，理由是它们的经济增速高于预期。
多弗说：“股市处于历史新高，但那是因为别无选择。过去几年来，美国的表现太好了，因此必须要有些平衡。相对而言，新兴市场未来三至五年的表现可能超越美国。”
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