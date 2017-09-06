重塑人类当代生活的“第一次”

美国石英财经网站9月24日刊登文章《重塑当代生活的技术上的第一次》，盘点了一些为人们当代生活奠定基础的技术上的“第一次”。第一通手机电话、第一个网站、第一篇推文，如此等等：
1971年：计算机科学家雷·汤姆林森发送了第一封电子邮件，并选择@这个符号在邮件地址中将用户与邮箱分开。汤姆林森于2016年3月去世，他忘记了自己当时都发了些什么内容。
1973年4月3日：第一通手机电话是由摩托罗拉员工马丁·库珀打的。他也没有完全记住通话内容，但是说：“我打电话给你，只是为了看看你那头是否听得清，差不多就是这样。”
1985年3月15日：辛博利克斯电脑公司在互联网上注册了第一个域名symbolics.com。该网站现在由加利福尼亚州欧文市的一个小投资集团拥有，致力于跟踪域名注册统计。
1992年3月11日：贝尔通信研究公司研究人员纳撒尼尔·博伦斯坦发送了第一个电子邮件附件。这是一张照片，照片上四个人是一个名为“电话和弦”的无伴奏乐队，博伦斯坦是成员之一。
1992年11月：第一个上线的网站实际上是一个解释网站概念的网站。它是由欧洲核子研究中心研究员蒂姆·伯纳斯-李创建的。
1995年4月3日：加利福尼亚的软件工程师约翰·温赖特以27.95美元的价格购买了亚马逊上销售的第一本书，该书名为《流体概念与创意类比：思想基本机制的计算机模型》，作者是道格拉斯·霍夫施塔特。
1995年9月：皮埃尔·奥米戴尔在他的拍卖网站上放上一个损坏的激光指示器。它以14.83美元的价格卖给了专门收藏损坏的激光笔的一个人，从而正式启动了后来成为亿贝公司的网站。
1997年6月11日：企业家菲利普·卡恩迫不急待要告诉全世界，他的孩子即将出世。于是，在妻子还在产房的时候，他发明了照相手机。他使用笔记本电脑和几行代码，将数码相机与摩托罗拉的一个翻盖手机连接起来。
1999年：栗田穣崇设计了原始的表情符号，并以12×12像素图像在手机上显示。第一合集包括176个表情符号，仅使用6种颜色。
2003年4月：Skype的首次通话由开发团队的一位成员用爱沙尼亚语完成，内容是：“你好，能听到我说话吗？”
2004年2月4日：哈佛大学生马克·扎克伯格推出脸书网站，他的帐户号码排名第四（前3个皆是测试账号）。
2005年4月23日：第一个视频《动物园中的我》由联合创始人贾维德·卡林姆发布到YouTube上。它是在两头大象前面拍摄的，目前该视频的观看数已超过4000万次。
2006年3月21日：推特联合创始人兼现任首席执行官杰克·多尔西启动了这一服务，向全世界通报他所做的工作：设置他的推特帐户。
2007年1月9日：史蒂夫·乔布斯穿着他的标志性黑色高领衫，在旧金山举行的大会舞台上展示了第一台iPhone手机。
2007年10月：印度设计系学生阿莫尔·瑟维成为使用爱彼迎的第一人。爱彼迎由布赖恩·切斯基和乔·杰比亚在旧金山联合创办。
2008年2月：特斯拉将首辆电动汽车交付给当时位于加利福尼亚州圣卡洛斯的总部。
2009年7月20日：移动支付Venmo工程师哈里什·文卡特桑在泰国餐厅吃饭后，向一同进餐的创始人安德鲁·科尔蒂纳支付了10美元的“午餐费”。他们都收到了验证付款的短信通知。
2010年5月17日：程序员拉斯洛·豪涅茨完成了第一笔比特币商业交易：用1万比特币购买了佛罗里达州棒约翰店的两个大比萨饼。这些比特币当时价值约30美元，如今已高达4000万美元。
2010年5月31日：优步公司在旧金山启动，并在晚上8点左右完成了首个订单之一：10分钟、5英里的车程。
2010年7月16日：Instagram首席执行官和创始人凯文·塞斯特伦启动了这个社交媒体平台，发布的是一张萌狗照片。
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