别只顾朋友圈晒步数:女子暴走两万步结果进医院

自从朋友圈流行起了微信运动晒步数，不少人走路走上了瘾，每天步数不过万，那都不好意思拿出来晒，有些人每天专门拿出好几个小时暴走以保持名列前茅，那么这种暴走健身到底可不可取呢？
国庆长假马上到了，这下子我有足够的时间暴走了，顺便减减秋膘，占一下微信朋友圈的运动封面。
想占微信运动封面？第一名那最起码得两万步以上，这位刘女士每天在微信晒步数，一万多步，两万多步，3万多步……
别羡慕，这位刘女士倒是上了封面了，现在却进了医院。
刘女士被诊断为急性滑膜炎，医生说，健步走确实是一项非常好的健身方式，但是并不适合每一位健身爱好者。
现在，刘女士不得不对膝盖进行治疗，这暴走是再也不敢了。医生告诉她，膝关节滑膜炎是一种无菌性炎症，由膝关节扭伤和多种关节内损失引起，如果不及时治疗，严重的有导致残疾的风险。
其实，走步对心肺功能和免疫功能的锻炼作用并不明显，因此不适合长时间将走路作为唯一的健身方式。那么，每天走多少步才能健身不伤身呢？
医生说，你如果从来没走过，短期内要开始锻炼健步走，建议还是从自我调适的角度，从2000步3000步逐渐的加量，找到一个相对平衡，或者走上一段时间心率保持在80到120之间平稳的状态下锻炼，一般五千步到一万步之间是比较适合大多数人的一个步数。
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