一夜之间iPhone8退货无数！快递爆仓苹果“亏惨了”

由于iPhone 8大规模降价和iPhone 8本身提升不明显，官方呈现了大面积退货现象，顺丰仓库已经被拒收、退货的iPhone 8、iPhone 8 Plus堆满了。
iPhone8销量惨淡 价格暴跌
iPhone8正式开售后，并没有出现排队抢购的现象，就连进店咨询的人都很少，很多线下苹果实体店门可罗雀，iPhone8销量异常惨淡。
iPhone8的价格也出现了暴跌现象，如今在淘宝平台上，国行版的iPhone8比官网价格便宜了400元，港版iPhone8售价比官网便宜了700多元。
不得不说，这次iPhone8价格出现跳水的现象比去年的iPhone7还要早，这都表明，市场并不看好iPhone8的未来。
苹果新品手机全球上市 遭遇三年来最冷清发售
苹果iPhone8系列不仅在中国遭遇冷清发售，在全球也是没有像前几代产品那样，出现销售火爆场面。尽管仍然吸引了部分忠实的苹果粉丝到店排队，但今年为“iPhone 8”和“8 Plus”排长队的顾客显然已大为减少，在澳大利亚悉尼的苹果零售店门口，发售首日，排队顾客还不到30人。
9月22日，iPhone8开卖当天，南京一苹果店的情况……
特地准备的栏杆也没用上，最后都撤了……
iPhone8槽点频现
8系列遇冷的原因有以下几点：
1、iPhone 8与iPhone 7相比技术优势并不明显，外观也很像，但价格提高了上千元。
2、尽管苹果官网上称，iPhone 8系列用了“最坚固耐用的玻璃面板”，但在全球范围内，已经出现了多起iPhone 8玻璃背板碎裂情况，且修理费高昂；
3、苹果声称iPhone 8电池续航时间与iPhone 7相同，不过国外机构通过拆解发现，iPhone 8采用了容量更低的锂离子电池。
4、有用户近日称，老的苹果手机升级到最新的iOS系统后更加耗电。
苹果股价创8周以来最低 主要供应商股价下跌
苹果发布iPhone 8等新品后，其市值每况愈下。北京时间9月26日凌晨，苹果股价收于150.55美元，创8周以来最低收盘价，市值为7776.25亿美元。不到两星期，苹果市值蒸发了超500亿美元。
与此同时，曾经被广泛关注的苹果概念股也出现下跌。
苹果最大代工厂中国台湾鸿海9月13日以来股价下跌约10.3%，同期和硕联合科技股价跌幅超过14%。9月26日，中国台湾加权指数连续第三日下跌，收跌0.76%，至10257.02点，刷新一个月最低水平。
港股苹果概念股近日同样遭遇集体下跌，瑞声科技9月13日以来股价下跌约10.7%，丘钛科技跌11.6%，高伟电子跌21.4%，通达集团跌12.8%。
A股相关苹果概念股跌幅均超5%。生产前置镜头模组的欧菲光股价下跌5.1%，生产电池的德赛电池跌幅为5.59%，无线充电的立讯精密跌幅达7.96%，从事生产声学模组的歌尔声学跌幅达6.12%。
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