女子对宠物过敏要求赶走机上两只小狗 却被航警强拖下飞机

9月26日，美国西南航空公司从巴尔的摩飞往洛杉矶的班机上，一名女乘客声称“对宠物有致命过敏”，要求赶走机上两只小狗。由于女乘客无法出示医院证明，后来被航警拖下飞机。
据《华盛顿邮报》报道，西南航空公司（Southwest Airlines）主管称，这名女乘客登机后，看到客舱内有两只小狗，便要求空服员将小狗赶下飞机，理由是她“对宠物有致命过敏”。航空公司表示，其中一只是乘客的宠物狗，另外一只则是专门为身心障碍人士服务的情绪治疗犬。
美国西南航空公司表示，根据公司内部规定，乘客若有致命风险的健康状况，飞行途中可能出现攸关生死的状况，例如具有致命危险的严重过敏，就可能会被拒绝登机。因此当空服人员对这名女乘客说明规定之后，要求她自行下机，但这名女乘客却声称她的“父亲开刀”无法更改航班，坚持两只小狗必须离开机舱，空服人员只好通报航警。
视频显示，航警动手将这名女乘客拖离下机，女乘客则大声喊叫。航警人员要求她自行走路，女乘客则大喊“别碰我！”、“我自己在走！”、“我是个教授，你在做什么？”
美国西南航空公司对于这起事件发表了书面声明，称对于这名女乘客深为抱歉，将与她直接联系。声明中也表示，机组人员多次向女乘客说明有关致命过敏反应乘客的搭机安全规定，“可是她拒绝下机，后来航警人员介入处理”。
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