全球竞争力：香港升3位至第六　新加坡跌1位排第三

世界经济论坛(The World Economic Forum)公布2017/18年度全球竞争力报告，瑞士连续9年高居榜首，而香港排名则跳升3位，由第9升至第6；新加坡则下跌1位至第3，是表现最佳的亚洲国家和地区。
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报告根据「基本需要」、「效率强度」及「创新及成熟因素」三大类的12项指标进行评估。在137个受评估的国家及地区中，全球前三强分别为瑞士、美国及新加坡。
香港今年跳升3位，超越瑞典、英国及日本，位居全球第6名，是十大当中跳升幅度最大的地区。报告认为，香港继续拥有全球最好的基建，金融市场稳定以支持健康、开放的竞争，同时香港劳工市場灵活高效，但劳动力及创新能力仍然有改善空间，而政府施政效率低亦影响从商。
至于其他亚洲地区，中国內地上升1位，排第27名；台湾排名较去年下降1名，为全球第15；日本排名第9较去年下跌1位。
世界经济论坛创办人兼执行董事长施瓦布（Klaus Schwab）表示，创新能力对決定全球竞争力愈來愈重要，其中人才至为关键，可以说世界正进入一个「人才资本主义」时代。
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