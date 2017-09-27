“扫码时代”：中国有望引领世界创新商业模式

31岁的史国兴在北京市朝阳区望京商贸区工作，他的一天从“扫码”开始。
“一张鸡蛋灌饼5到7块钱，这是我今天的早餐。”史国兴拿出手机对准灌饼摊老板手机上的二维码，付款在“嘀”的一声后完成，无需现金、找零。
举起手机扫码，成为中国人每天司空见惯的一个动作，扫码乘车、ATM扫码取款、扫码借书、扫码过检登机、扫码上网……
中国互联网信息中心今年发布的报告显示，截至2016年底，中国二维码个人用户数量高达6.95亿，世界上90%的二维码个人用户在中国大陆。
没有哪一家企业可以无视如此庞大的消费群体，在移动互联网二维码技术应用方面，一些国际公司紧跟中国企业步伐，进入“扫码时代”。
近期苹果公司在中国正式发布的最新操作系统中，相机扫码功能悄然出现，而中国国产手机早已具备了这一功能。以二维码扫一扫为代表，中国移动互联网时代的创新产品和商业模式，正在被越来越多企业学习和接受。
目前，一些国际企业在中国满足消费者需求，因应“扫码”趋势的同时，中国“新四大发明”中依托扫码技术的共享单车、网购、支付宝也走向世界，让更多人享受扫码带来的便利。共享单车已经在东南亚的新加坡、泰国、马来西亚落地，同时还打入了欧美市场，伦敦、纽约街头的共享单车也成为一道风景。
中国人的创造力在“扫码时代”得到释放，并开始引领世界潮流。9月初，中国一家拥有日本、美国及港澳台地区二维码扫一扫发明专利的公司，在上海与美国、台湾地区相关公司签约。业内人士认为，签约后，与扫码相关的各种新兴商业形态，如移动支付、共享单车、无人零售等，将有望被复制到全球。
“外出不用带钱包、银行卡、现金，各种消费需求通过扫码就可以实现，真正做到了‘一机在手、天下无忧’。在某种意义上，手机已经是我们身体的一部分。”史国兴在享受手机扫码便利的同时，也成为移动互联网扫码生活的推手。
史国兴所在的公司从事物联网科技创新，其中一项工作是为商品附着唯一的二维码“身份证”，做到一物一码，并建立各类包装的关联，实现从源头到产品的追溯，同时通过二维码实现商品防伪、企业宣传、产品促销、消费者互动等功能。这将是互联网发展的一个重要方向，将推动物与物、以及人与物之间的联结。
二维码技术作为中国移动互联网重要的信息入口，很快在社会普及。中国互联网企业还在不遗余力地推动扫码技术向更广的领域渗透，腾讯、阿里巴巴等巨头在二维码应用市场上的竞争异常激烈。
日前，为了推广扫码乘车业务，腾讯集团董事局主席马化腾现身安徽合肥市体验扫码乘车，引来众人围观。今年７月，阿里巴巴公司也推出了无人超市，开创了线上线下同时运营的新零售模式，主要技术依托还是扫码。
中国人“扫码”已从移动支付和社交等领域，也拓展到政府管理、公共服务、生产制造、食品安全、产品追溯、宣传营销等各个领域。中国政府相关部门在金融、信用、物流、通信等领域出台的系列扶持政策，为“扫码”流行提供了必要的金融支持，以及社会信用保障。
“虽然技术在不断升级迭代，但是目前二维码扫一扫的优势是显而易见的。”中国传媒大学互联网信息研究院副院长、艾利艾智库总裁李未柠说，中国互联网接入世界２０多年，在传统互联网时代，中国互联网企业的网络技术都是从国外引入到中国，在移动互联网时代则是中国的网络技术、产品开始被推广到世界。（新华社）
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