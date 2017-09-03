金正恩下令第六次核试验　氢弹试爆“成功”

朝鲜证实进行了第六次核试验。官方媒体称，最高领导人金正恩下令试验可搭载于弹道导弹之上的氢弹头，且“圆满成功”。
朝鲜中央电视台星期天（9月3日）下午播报这次“重大宣布”；朝中社称，朝鲜劳动党当天上午召开政治局常委会议，“金正恩亲自署名进行氢弹试验的命令”。
中国、韩国与美国于平壤时间约中午（03:30 GMT）录得据信由这次核试验引发的人工地震，强度为里氏6.3级，震源深度0公里。中国地震台网将之标示为“疑爆”，8分30秒后再测得一次4.6级地震，并标示为“塌陷”。
中国外交部在朝鲜证实核试验后发表声明说：“朝鲜民主主义人民共和国不顾国际社会普遍反对，再次进行核试验，中国政府对此表示坚决反对并予强烈谴责。”
朝鲜这次核试验适逢中国、俄罗斯、印度、巴西与南非首脑于厦门出席金砖五国首脑峰会之际。英广驻北京记者麦迪文（Stephen McDonell）指出，这已是平壤至少第三次在中国有重大外交活动之际举行核试验。
核试验发生前，官方朝中社才刚报道金正恩视察核武器研究所情况，并称金正恩检视了一枚“新制造氢弹”。
韩国总统文在寅在试验进行后随即召集紧急国家安全会议。日本外相河野太郎随后宣布：“作为政府，我们断定朝鲜实施了核试验。”
韩国气象厅测得震中为朝鲜咸镜北道吉州郡西北偏北方向44公里处，与中国录得两次地震坐标吻合，该地点约为丰溪里核试验场所在地。
美国地质调查局（USGS）最初测得强度为里氏5.6级，震源深度10公里，其后上修强度至6.3级，并称这是爆炸所引起之震荡，并非地震。
中国地震台网透过官方社交媒体平台表示，中国延边、吉林、长白山、长春、沈阳等地均有震感。（英广中文网）
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