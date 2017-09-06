经合组织：中国经济未来6至9个月增势强劲

经济合作与发展组织9月7日发布，与6月相比，发达国家与新兴市场国家7月经济综合先行指标大部分实现增长，表明世界经济回稳复苏态势稳定。其中，中国综合先行指标持续增长，自3月份以来已累计上涨0.9，涨幅位于主要经济体榜首，表明未来6到9个月经济增长依然强劲。发达经济体则出现分化，美国、欧盟、日本、德国、英国7月综合先行指标与3月相比分别持平、上涨0.2、上涨0.1、上涨0.4、下降0.2；新兴经济体中，印度和俄罗斯分别上涨0.3和下降0.2。
据印度《金融快报》网站9月13日报道，经合组织数据显示，印度经济在商品与服务税法案引发的震动过后好转。
印度国内生产总值（GDP）增速在本财年第一季度（今年4至6月）令人失望地降至5.7%，这导致印度在增长最快主要经济体排行榜上落后于中国。不过，现在印度似乎有理由欢呼，因为经合组织先行指标显示，印度经济不仅正在复苏，而且势头有所增强。但是，再一次令印度顽固的民族主义者失望的是，中国经济正以快得多的速度增长。
经合组织编制的综合先行指标显示，今年3月和4月放缓的印度经济在6月和7月有所复苏。3月和4月经济放缓显然是印度推出商品与服务税（GST）带来的不确定性所致。综合先行指标显示，印度的指标今年3月和4月降至99.39这一低点，随后数月有所反弹，7月增长势头加强，达到99.67。
与此同时，今年1月曾触及最低点98.98的中国指标在7月急剧上行，触及100点趋势线，在短短7个月内反弹1.1点。
尽管印度经济增长被认为正在加速，但与中国不同，印度的先行指标仍保持在100点趋势线以下。印度先行指标去年2月和3月曾触及趋势线。不过，数据显示，印度这一指标今年3月和4月很快开始下挫，降至过去两年的最低水平。
经合组织综合先行指标的100点基线代表着根据一个国家季度GDP估计值得出的经济活动趋势线。综合先行指标使用该方法表示经济活动围绕其长期潜在水平的波动。最新公布的综合先行指标为7月份的数据。
野村公司13日公布的一份研究报告也表示，随着印度企业在商品与服务税法案实施后重新开始进货，印度GDP增速可能加快。印度报业托拉斯援引野村公司的说法称：“总体而言，我们预计2017至2018财年（截至2018年3月）印度GDP年增长率为7.1%，毛附加价值（GVA）增长率为6.7%。”
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