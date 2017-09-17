马来西亚总理纳吉布：若国家动荡 华人将第一个遭殃

马来西亚即将宣布大选日期，种族议题再次成为焦点。在周六（16日）“马来西亚日”，马来西亚华人公会于吉隆坡举办大集会，有16000万人参与，并邀请属国民阵线的总理纳吉布致辞。纳吉布表示，一旦国家动荡不安，“华人将最先成为箭靶”，又说华人得到财富，是来自政府给予机会。
据当地媒体“当今大马新闻网”报道，纳吉布用英语发言，称国民阵线不仅拥有国家愿景与梦想，也将确保国家和平与和谐。他说：“若这个国家没有和平，华人将最先遭殃。”他又表示，虽然马来西亚华人以勤奋著称，但如果没有政府给予机会，华人也不可能飞黄腾达。纳吉布说，准备批准增建更多华人小学，同时强调华人学校的学生必须加强马来语能力，才能与各族沟通。
马来西亚华人公会总会长廖中莱则要求纳吉布及政府关注“华人情绪”。廖中莱表示，2013年大选后，有人质疑“华人到底还要什么”，但华人其实不曾提出任何不合理要求，也不质疑政府扶持马来人及其他贫穷族群的政策，只是希望看到国家迅速发展，提供开放的就业机会，制度更加透明、公平公正。
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