经合组织认为全球经济复苏更加同步

经济合作与发展组织20日发布报告说，全球多个主要经济体今明两年有望加速增长，这反映出全球经济的复苏步伐变得更加同步，但中期增长前景仍不稳定。
经合组织当天发布的中期经济展望报告预计，今年全球经济增速将达3.5%，与6月的预测持平；明年增速将达3.7%，比此前预期上调0.1个百分点。
报告再次呼吁各国政策决策者制定均衡的货币和财政政策，更好地利用税收和支出政策，以实现包容性增长和推进结构性改革取得实效。
报告预计，欧元区今明两年经济增速为2.1%和1.9%，比此前预期分别上调0.3和0.1个百分点。德国、法国、意大利等欧元区主要国家今明两年经济增长预期均有上调。
今明两年，日本经济预计增长1.6%和1.2%，美国经济预计增长2.1%和2.4%，英国经济预计增长1.6%和1.0%。
报告说，主要新兴经济体的增长总体有所改善，预计中国今明两年分别增长6.8%和6.6%，均比此前预期有所上调；俄罗斯今明两年均将增长2.0%左右。不过，受商品服务税改革影响，印度今明两年经济增长预期被下调至6.7%和7.2%。（新华社）
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