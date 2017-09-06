印度经济增长放缓 莫迪政治生涯面临挑战

新加坡《联合早报》网站9月4日刊文称，由于“废钞令”成败引发争议，以及降低失业率等方面取得的效果与上台时的承诺相差甚远，莫迪正面临政治生涯上的艰难挑战。
文章称，印度总理莫迪去年11月8日突然宣布禁止面值500卢比（1卢比约合0.1元人民币——本网注）和1000卢比的纸币流通，目的是反腐败，打击洗黑钱、假钞和恐怖主义。印度央行上周三发布年报显示，截至今年6月底，这两种面值的纸币已有98.96%回收。但据一些专家估算，仍有3万亿至5万亿卢比无法收回，因此认定莫迪的“废钞令”是彻头彻尾的大失败。
印度国民习惯现金交易，这为行贿受贿带来方便，经济活动也十分依赖现金。“废钞令”宣布后，顿时许多人的生计大受影响，全国支付系统大乱，引发民众抗议，反对党预言此“废钞令”将成为莫迪政治生涯的滑铁卢。
但也有分析早就指出，从长远看，“废钞令”促使现金流入银行体系，有助于降低贷款利率，提高经济的诚信度、透明度和效率。而这场号称有史以来最大规模的打击黑钱活动，帮助莫迪的印度人民党赢得巨大的支持，并于今年3月中在关键的北方邦地方选举中取得压倒性胜利。
文章称，“废钞令”成败引发争议，也仅是考验莫迪执政能力的其中一项，至少对莫迪来说，这是他力推的改革政绩之一。他甚至顺势要将印度发展为无现金支付的社会。但印度目前却经历三年来经济增长最缓慢时期，使得莫迪在2019年大选寻求连任面对巨大压力。
文章称，由于无论在降低失业率、提高技术培训还是教育改革上，莫迪政府三年来实际取得的成果，和上台时给予的承诺相差甚远，尤其政府行政效率低落最令国民怨愤。
在去年执政两年的演说中，莫迪说他已尽了最大努力落实经济改革，但坦承其政府仍面对艰巨挑战，他力推的“印度制造”的口号，已在经济增长步伐放缓下黯然失色，印度过去蓬勃发展的信息技术行业已陷入不景气。莫迪既要保持经济快速增长，又要创造足够工作，如何继续推动经济政策改革，让进一步加快增长的策略取得成效，无疑是莫迪未来政治生涯面临的艰难挑战。
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