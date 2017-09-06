新加坡人偏爱现金结账 李显龙感叹：落伍

新加坡人几乎人手一部手机，但一项最新调查结果显示，90%的新加坡人仍然喜欢用现金支付日常交易。
特雷莎·罗（音译）是一名售货员，现年27岁。与成千上万的新加坡人一样，她每天前往大排档，购买鸡饭、海鲜汤面等美食。与成千上万的新加坡人一样，她使用现金支付。
通常，美食摊的摊主不接受现金以外的支付方式。刚好，现金支付也是罗喜欢的支付方式。她觉得使用现金比使用银行卡更方便。
美国彭博新闻社5日援引罗的话报道，在新加坡，仅特定商户提供数字支付服务，而且“当你能够使用的时候，机器有时会卡住，或者无法完成支付。所以坚持用现金更方便”。
美国在线支付平台贝宝（PayPal）最新调查结果显示，新加坡人对现金的偏爱度高于亚太地区均值，即88%。贝宝报告写道，在新加坡，43%的受调查者称现金是他们最常使用的支付方式。这一比例在中国为25%。
贝宝说，63%的新加坡人自称搞不清楚花样繁多的支付方式。即使商家也对眼花缭乱的支付方式应接不暇。65%的受调查商家说，难以跟上数字支付潮流。
正如新加坡总理李显龙所说，新加坡电子支付系统种类繁多却互不兼容，人们不得不同时携带多张卡片，商家也不得不安装多种支付终端，造成许多不便。
在８月新加坡国庆群众大会的演讲中，李显龙称赞中国在电子支付领域领先、感叹新加坡落伍。
为建设无现金社会，新加坡政府计划开发一种通用QR码，可以使用智能手机扫描。新加坡央行等机构同样呼吁在大排档安装低成本电子支付系统。
日本瑞穗银行位于新加坡的经济策略部负责人维什努·瓦拉坦说，政府可以为统一电子支付系统的推广提供补贴，实现对企业的扶助。
瓦拉坦说，新加坡人并不反对统一电子支付系统，“我们现在对现金感到舒服，但我们需要向正确的方向推一把”。
新加坡政府2014年提出智慧国愿景，电子支付是新加坡迈向智慧国的重要途径之一。（新华社）
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