美欲在韩轮换部署隐身战机威慑朝鲜

韩联社9月3日发表了题为《消息人士称，美国考虑向韩国轮替部署美国隐身战斗机》的报道。
政府消息人士今天称，为应对朝鲜不断演化的核与导弹威胁，美国正考虑以轮替方式向韩国部署美国的隐身战斗机。
这些消息人士称，韩国和美国正讨论以轮替方式派遣F-22和F-35B隐身战斗机，以增强针对朝鲜威胁的延伸威慑。
他们还称，这两个盟国据信正在讨论按季度向位于首尔以南乌山的美国空军基地或位于朝鲜半岛西南部的群山空军基地部署美国战略武器。
美国此前定期向韩国派遣战略武器，包括B-1B战略轰炸机，这是在朝鲜挑衅行为升级之际的武力展示。
但可能进行的轮替部署反映出朝鲜核与导弹项目的快速进展引发越来越多的担忧。
专家称，在一些韩国议员和专家提出韩国有必要拥有自己的核武器之际，美国似乎接受了首尔要求美国提供更强大、更有效的延伸威慑的呼吁。
延伸威慑指的是美国承诺动用包括核能力在内的各种常规和战略武器来保护它的盟国。
一名政府消息人士说：“据信美国对向韩国轮替部署F-22和F-35B战斗机持积极态度，因为它坚持对抗朝鲜的挑衅。”
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