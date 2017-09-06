金砖五国合作潜力大：电商或将为金砖贸易注动力

台媒称，中国商务部副部长王受文3日表示，目前金砖五国之间的相互贸易只占到五个国家整体对外贸易的5%。他希望未来能通过电子商务的方式，为彼此的贸易增长提供新动力。
据台湾“中央社”9月3日报道，中国商务部副部长王受文上午在金砖国家领导人厦门会晤新闻中心举行新闻发布会，介绍金砖国家经贸合作成果。王受文在发布会上作出了上述表示。
王受文表示，电子商务在金砖国家的合作已经有一个初步的基础，而且未来的合作潜力是巨大的。
他指出，有关机构统计，2016年金砖五国的网民数量超过14.6亿人，网络零售交易额达到8761亿美元，跨境网络销售额为920亿美元，而且增长速度很快。
王受文说，电子商务应该说对当地经济增长、就业，特别是小企业成长、年轻人就业、妇女就业，有非常重要的意义。各方承诺，要加强政府主管部门与电子商务业界之间的对话，开展交流。
他表示，目前金砖五国之间的相互贸易只占到五个国家整体对外贸易的5%，相互之间的贸易量还比较少。因为这五个国家身处四大洲，距离比较遥远，通过电子商务的方式，能够在一定程度上克服时差、空间、距离方面的影响，为贸易增长提供新的动力。
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