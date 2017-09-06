美批准对韩巨额军售 同意取消对韩弹道导弹载荷限制

法新社报道称，美国总统特朗普4日告诉韩国总统，华盛顿愿意批准价值“几十亿上百亿美元”的对韩军售。
白宫说，特朗普总统“理论上批准了韩国从美国购买价值数十亿乃至上百亿美元的军事武器和装备”，白宫没有提供关于新合同的进一步细节。
斯德哥尔摩国际和平研究所分析显示，美国在2010至2016年间向韩国出售了近50亿美元的武器。
韩联社9月5日报道称，美国白宫日前在新闻稿中表示，美国总统特朗普与韩国总统文在寅通电话时，同意韩国购买价值数十亿美元的美产军事装备。对此，韩国5日承认，未来有可能需要向美国购买先进武器系统，但否认了华盛顿所暗示的韩方将立即斥资数十亿美元进行采购的计划。韩国青瓦台发言人朴洙贤表示，白宫上述表态意味着韩美原则上达成协议，即开始商议帮助韩国引进先进武器及技术。
朴洙贤表示，两国领导人就早日构建韩军三阶段反制朝核体系（杀伤链、韩国型导弹防御系统和大规模打击报复作战计划）达成了共识，并商定持续加强相关领域合作。
路透社9月4日报道称，白宫4日称，继朝鲜第六次核试验后，美国总统特朗普“原则上”同意取消对韩国导弹有效载荷的限制。
韩国总统办公室称，两位领导人已同意取消对韩国导弹有效载荷的限制，同时要求联合国对朝鲜采取最严厉的制裁并继续向其施压。
根据现行的韩美导弹协定，目前韩国弹道导弹的载荷不得超过500公斤。
该协定上一次修改是在2012年。在文在寅5月上任后，朝鲜进行了一系列导弹试射，其中包括两次洲际弹道导弹试射。现在，该协定正在修改之中。一旦发生军事冲突，取消导弹有效载荷限制将增大韩国打击朝鲜的力量。
韩国导弹的最大射程仍将被限制在800公里范围内。青瓦台的声明并未提及修改导弹射程的事宜。
共同社9月5日报道称，韩国总统府和美国白宫透露称，韩国总统文在寅和美国总统特朗普4日举行了电话会谈，为了提高韩国军队的弹道导弹能力，双方总统就解除两国准则中所定弹头重量限制达成了共识。此举是应对朝鲜实施第六次核试验的对抗措施。
法新社9月4日报道称，美国总统特朗普4日告诉韩国总统，华盛顿愿意批准价值“几十亿上百亿美元”的对韩军售。
白宫说，特朗普总统“理论上批准了韩国从美国购买价值数十亿乃至上百亿美元的军事武器和装备”，白宫没有提供关于新合同的进一步细节。
斯德哥尔摩国际和平研究所分析显示，美国在2010至2016年间向韩国出售了近50亿美元的武器。
韩联社9月5日报道称，美国白宫日前在新闻稿中表示，美国总统特朗普与韩国总统文在寅通电话时，同意韩国购买价值数十亿美元的美产军事装备。对此，韩国5日承认，未来有可能需要向美国购买先进武器系统，但否认了华盛顿所暗示的韩方将立即斥资数十亿美元进行采购的计划。韩国青瓦台发言人朴洙贤表示，白宫上述表态意味着韩美原则上达成协议，即开始商议帮助韩国引进先进武器及技术。
朴洙贤表示，两国领导人就早日构建韩军三阶段反制朝核体系（杀伤链、韩国型导弹防御系统和大规模打击报复作战计划）达成了共识，并商定持续加强相关领域合作。
路透社9月4日报道称，白宫4日称，继朝鲜第六次核试验后，美国总统特朗普“原则上”同意取消对韩国导弹有效载荷的限制。
韩国总统办公室称，两位领导人已同意取消对韩国导弹有效载荷的限制，同时要求联合国对朝鲜采取最严厉的制裁并继续向其施压。
根据现行的韩美导弹协定，目前韩国弹道导弹的载荷不得超过500公斤。
该协定上一次修改是在2012年。在文在寅5月上任后，朝鲜进行了一系列导弹试射，其中包括两次洲际弹道导弹试射。现在，该协定正在修改之中。一旦发生军事冲突，取消导弹有效载荷限制将增大韩国打击朝鲜的力量。
韩国导弹的最大射程仍将被限制在800公里范围内。青瓦台的声明并未提及修改导弹射程的事宜。
共同社9月5日报道称，韩国总统府和美国白宫透露称，韩国总统文在寅和美国总统特朗普4日举行了电话会谈，为了提高韩国军队的弹道导弹能力，双方总统就解除两国准则中所定弹头重量限制达成了共识。此举是应对朝鲜实施第六次核试验的对抗措施。
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